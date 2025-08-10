韓国ドラマ「トンイ」第6話〜第10話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「トンイ」（主演：ハン・ヒョジュ 全60話）を放送中！
「テレ東プラス」では、8月11日（月・祝）〜8月16日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。
【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」
【8月11日（月・祝）放送 第6話】
トンイは捕らわれた小屋から逃げだし武官を連れて戻るが、そこにあったはずの編馨(ピョンギョン)職人の死体は消えていて、いたずらと思われてしまう。真相が気になり編馨(ピョンギョン)職人の家に行ったトンイは、そこで自分を捕らえた男たちを目撃する。男たちのあとをつけてたどり着いた屋敷の前で、小屋に落ちていたのと同じ石を見つけた。小屋に行くと、粛宗(スクチョン)がやってきたのでトンイは隠れる。さらに男たちが来たため粛宗(スクチョン)も隠れ、トンイと出会う。
【8月12日（火）放送 第7話】
トンイと粛宗(スクチョン)が男たちにやられそうなところへ、ソ・ヨンギ率いる捕盗庁(ポドチョン)が駆けつけて、男たちを捕らえる。粛宗(スクチョン)は音変(ウムビョン)が仕組まれたものであったこと、その首謀者を必ず突き止めることを宣言する。トンイは粛宗(スクチョン)から褒美を賜る。
音変(ウムビョン)騒ぎを受け、掌楽院(チャンアゴン)にオ・テソクの弟オ・テプンが署長としてやってくる。その息子オ・ホヤンに目をつけられたトンイは彼を怒らせてしまうが、そこにチャン尚宮(サングン)からの迎えが来る。チャン尚宮(サングン)は、苦境から救ってくれたトンイに褒美をやろうとするが断られ、トンイの欲のなさに失望する。
【8月13日（水）放送 第8話】
トンイはチャン尚宮(サングン)に鍵飾りを見せてもらい、捜していたものとは違っていたので落胆する。チャン尚宮(サングン)の母ユン氏の使いでトンイは薬材を届けさせられるが、宮殿に外から薬材を持ち込むのは禁じられているうえ、帰りは門限を過ぎてしまう。塀を乗り越えようとするトンイを見つけた粛宗(スクチョン)はトンイを中に入れてやる。仁顯(イニョン)王妃の煎じ薬から毒が見つかり、粛宗(スクチョン)は原因究明を命じる。一方、とある山寺にはチャ・チョンスが訪れていて、6年前に命を助けてくれたキム・ファンと再会する。
【8月14日（木）放送 第9話】
使いに行った薬屋の医者が殺されたため、トンイは捕盗庁(ポドチョン)で調べを受けるが、宮殿に薬材を持ち込むのは禁じられているのでチャン尚宮(サングン)のもとに届けたことは隠す。そしてソ・ヨンギと再会し、6年前に会っていないか尋ねられるがトンイは、知らぬふりをする。
トンイがチャン尚宮(サングン)のところに出入りしているのを知った明聖大妃(ミョンソンテビ)は、女官たちを監督する監察府(カムチャルブ)にトンイを捕らえさせる。トンイは薬材を誰に届けたのか問い詰められるが頑として言おうとしない。
【8月15日（金）放送 第10話】
トンイを救うため監察府(カムチャルブ)に赴いたチャン尚宮(サングン)は、明聖大妃(ミョンソンテビ)の策略で仁顯(イニョン)王妃を殺害しようとした容疑をかけられてしまう。チャン尚宮(サングン)の無実を信じるトンイは、疑いを晴らすために薬材を処方した医者の死体を調べようとする。トンイは捕盗庁(ポドチョン)に侵入して死体を調べ、チャン尚宮(サングン)の無実の証拠をつかむ。
捕盗庁(ポドチョン)にはトンイの行方を捜すチャ・チョンスがいるが、二人は同じ部屋にいながらすれ違ってしまう。帰ろうとしたトンイを見つけたのはソ・ヨンギで、無実の証拠を見つけたことを聞く。
出演者
トンイ：ハン・ヒョジュ
粛宗(スクチョン)：チ・ジニ
チャン尚宮(サングン)：イ・ソヨン
チャ・チョンス：ぺ・スビン
演出・脚本
【演出】
キム・イヨン「馬医」「イ・サン」
【脚本】
イ・ビョンフン「馬医」「薯童謡」
キム・サンヒョプ「7級公務員」「アイルランド」
