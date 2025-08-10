4度目の40号に思わず黙ったブルージェイズ地元局

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発し、2試合ぶりの40号を放った。40号到達は3年連続4度目。投手も呆然とする強烈な一撃に、沈黙せざるを得なかったのがカナダの放送局だ。

大谷は2-0とリードした5回1死無走者で打席に立ち、ブルージェイズの先発右腕バシットの5球目、外角低めに逃げていくシンカーをとらえた。高々と上がった打球は中堅バックスクリーンへ。打球速度107.8マイル（約173.48キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）の一撃だった。バシットは振り返ると打球を呆然と見送っている。

この一発に驚いたのが、ブルージェイズの地元局「スポーツネット」だ。実況のダン・シュルマン氏が「高く、センター深くに飛んだ。遥か遠くに入りました……。フィールドから出て行った。ショウヘイ・オオタニの40号だ」と伝えてから12秒に渡る沈黙ののち「なんて選手だ」と絞り出した。

解説のバック・マルティネス氏は「彼は別格だ。彼の打席でミスをすると、どこかに強烈なボールを飛ばされる。どこに打っても関係ない。彼には球場の真ん中に417フィート離れたところまでボールを飛ばせる力がある。腕を伸ばして、バットにボールを当てたとき、彼はとても良い」と好調の理由を説明した。

大谷は8月の本塁打は2本目。さらに8試合連続安打と調子を上げてきている。



（THE ANSWER編集部）