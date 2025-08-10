韓国ドラマ「ポッサム〜愛と運命を盗んだ男〜」第20話〜第24話【あらすじ】
「テレ東プラス」では、8月11日（月・祝）〜8月15日（金）放送、第20話〜第24話のあらすじを紹介する。
【8月11日（月・祝）放送 第20話】
光海君が倒れ意識を失う。常用している丸薬を疑ったキム尚宮は、イチョムに御医（オイ）を変えるよう訴えるが、イチョムは拒否する。疑いを深めたキム尚宮は、御医を殺すよう指示する。
一方、バウの殺害を図るイチョムは、デヨプとバウを北方の国境地域に派遣することを代理聴政する世子（セジャ）に提案する。バウはイチョムの意図を知りながらも北方に向かうが…。
【8月12日（火）放送 第21話】
バウの留守中に、突然チャドルの実母が姿を見せる。自分は両班の家系だと名乗ってバウの母と妹を丸め込み、正妻として居座ろうとしていた。
一方、バウとデヨプは、北方で明の将軍・毛文龍（もうぶんりゅう）に捕らえられていた。光海君が自分たちを見捨てる決定をしたと聞き、バウとデヨプは明軍から脱走。イチョムが送り込んだ刺客に狙撃されながら逃亡するが…。
【8月13日（水）放送 第22話】
バウとデヨプは明の軍服を着て逃亡していたため、今度は後金（こうきん）に捕らわれてしまう。バウは解放されるが、毛文龍への密書を持っており、左議政の息子だと名乗ったデヨプは処刑されることに。バウは後金の将軍に、「重臣の息子であるデヨプを殺せば朝鮮と戦争になる、朝鮮国王は戦争を望んでいない」と説く。
そのおかげでデヨプも解放され、2人は都に戻るが…。
【8月14日（木）放送 第23話】
屋敷に帰り、元妻が舞い戻ったことを知ったバウは、彼女を追い出そうとする。両班だと名乗る元妻を擁護する母に対し、バウは仕方なくスギョンが翁主だと告げる。
バウの母がスギョンを認めたことで進退窮まった元妻は、スギョンが生きていることを知らないイチョムのもとに駆け込む。
その後、バウの屋敷に現れたイチョム。スギョンは堂々とイチョムの前に姿を現し…。
【8月15日（金）放送 第24話】
デヨプは叔母ヘインダン・イ氏から、スギョンへの想いを断ち切るよう説得されるが、そばで見守るだけでいいと自らの心情を吐露する。
一方、光海君との共存は不可能と判断し、反乱への動きを加速するイチョム。大北派を中心に仲間を集め、ついには王の廃位を目指す連判状に署名させる。
これを知ったデヨプは、イチョムの部屋へ忍び込み連判状を持ち出そうとするが…。
出演
【バウ/キム・デソク】チョン・イル（『ヘチ 王座への道』）
【ファイン翁主スギョン】クォン・ユリ（少女時代）（『チャングムの末裔』）
【イ・デヨプ】シン・ヒョンス
【イ・イチョム】イ・ジェヨン
演出・脚本
演出／クォン・ソクチャン
脚本／キム・ジス
