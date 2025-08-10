女優の松岡茉優（30）が9日、自身のインスタグラムを更新。「大好き」というラジオ番組のパーソナリティーについて語った。

この日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）へゲスト出演したことを報告し、浴衣姿を投稿した。

「リアル視聴歴何年かなあ みなみちゃんと出会う前から大好きだったラジオに」とパーソナリティーを務めるフリーアナウンサーで女優の田中みな実と仲良くなる前からリスナーだったことを告白。「みなみちゃんと#keitamaruyama のコラボ浴衣でお邪魔してきた」とつづった。

2人は松岡主演のフジテレビ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年）で共演し、それ以来、親交が深い。

「#田中みな実」「#あったかタイム」「#みなみちゃん今日もかわいいだいすき」「#来週もわたしですありがとうございます」と添え、田中とのツーショットなどを披露した。

この投稿に、ファンからは「浴衣姿可愛すぎます」「いつもきれいです」「最高すぎる」「すごく綺麗です...！」「似合ってます」「みな実ちゃんとの会話聞いてて、とても楽しかったです」「久しぶりにみな実ちゃんと茉優ちゃんの絡みが見れて超幸せな時間でした」「粋ですね」などのコメントが寄せられている。