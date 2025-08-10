暑〜い夏休みは、涼しい東京ソラマチ(R)で思い切り遊んじゃいましょう！ 東京ソラマチ(R)では子供から大人まで楽しめる企画が盛りだくさん。オススメのコンテンツやメニューをピックアップしてご紹介します。

プラネタリウムだけのオリジナルストーリー！

『名探偵コナン 閃光の宇宙船（ペイロード）』

「コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン®」で展開中の『名探偵コナン 閃光の宇宙船（ペイロード）』を5人組アイドルグループ「フィロソフィーのダンス」のメンバーで、大のコナンファンである奥津マリリさんと体験してきました！

こちらは、TVアニメ「名探偵コナン」のプラネタリウム作品。コナンや少年探偵団、そして服部平次が南の島で事件に巻き込まれる完全オリジナルのストーリー。プラネタリウムドームならではの迫力ある映像を楽しむことが出来ます。



©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

配給：D&Dピクチャーズ

あらすじ：南の島・羽ヵ島の宇宙センターにあるロケット発射場を訪れたコナンたち少年探偵団。

打ち上げの瞬間を待ちわびていたのだが、突如中止になってしまう。

不自然な打ち上げ中止に違和感を覚えたコナンたちは、その理由を解明すべく捜査を開始する。

そんな中、とある調査で羽ヵ島に来ていた西の高校生探偵・服部平次も合流し、共に捜査を進めることに。しかしそこには、思いもよらぬ真実が秘められていた。

果たしてコナンたちは、宇宙に渦巻く陰謀を阻止することができるのか…！

プレミアムシート「三日月シート」はこーんなにくつろげちゃう仕様！ 大人気の座席ですぐに予約が埋まってしまうので、座ってみたい方はお早めに。

本編上映が始まる前には星空に花火の映像が流れていて、こちらは撮影可能です。

入場特典でいただけるマグネットを愛でるマリリさん。※マグネットの配布は終了しました。

プラネタリウムの内容は、夏の星座の説明からはじまり、『名探偵コナン 閃光の宇宙船（ペイロード）』の本編がスタートと大充実の内容！星や天体についてもしっかり学べるので、名探偵コナンファンの方もプラネタリウム好きの方も一緒に楽しめます。マリリさんも「プラネタリウムにうつる星空がとても綺麗で癒されます！ 名探偵コナンのお馴染みの楽曲や映像が流れることも胸熱ですし、少年探偵団が大好きなので、大活躍で最高でした！」と大興奮。

ショップにはコニカミノルタプラネタリウムオリジナルグッズのほか、名探偵コナングッズの販売も（店舗限定ではございません）。

「三日月シート」のミニチュア版が置かれているので、ご自身のぬいと一緒に記念撮影も出来ちゃいます！ぜひご自身の目と耳で体験してみてくださいね。

◆プラネタリウム作品「名探偵コナン 閃光の宇宙船（ペイロード）」

期間 開催中（〜終了日未定）

場所 東京スカイツリータウン イーストヤード７階

営業時間

平日 10:30〜22:00（チケット販売時間 10:30〜21:00/ショップ販売時間 10:30〜21:00）

土日祝日 9:30〜22:00（チケット販売時間 9:30〜21:00/ショップ販売時間 10:00〜21:00）

一般シート料金 大人（中学生以上）１，6００円/こども（４歳以上）１，０００円

プレミアムシート「三日月シート」料金 1シート（一律）4,200円

※2025年9月1日(月)より、一部料金改定を行います。詳細は公式Webサイトをご確認ください。

※プレミアムシートの定員は2名様です。1シートの料金に2名様分の鑑賞料金を含んでおります。ただし、小学校就学前のお子様は1名様まで同じシートで一緒にご鑑賞いただけます。

※1名様でご利用の場合でも1シートの料金は変わりません。

※上記定員を超える(小学校就学前のお子様がいる場合は４名以上の)場合、小さなお子様であっても1シートで一緒にご利用いただくことはできません。三日月シートと一般シートで分かれてご鑑賞いただくか、三日月シートを人数に合わせ、複数シートご購入いただきますようお願いいたします。

※靴を脱いでご鑑賞いただきます。

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/conan/

自分の好きな香りはもちろん、推しをイメージした香水も作れちゃう！

オーダーメイドフレグランスの専門店「MY ONLY FRAGRANCE」では、店内に並ぶ数十の香りから好きな香りを複数選び、その場で調合、世界に一つの特別な香りが作れます。

店内から好きな香りを選び、スタッフにさんにお渡しして、調合していただきます。

「もう少し甘く」「もっと爽やかに」など伝えながら、少しずつ調整して行きます。

真剣に香りを選ぶマリリさん。

微調整をしつつ「Starry☆Conan」が完成！

“星の様なコナン”ということで、今日のプラネタリウムの思い出にピッタリですね！爽やかで輝きのある香りとなりました。

自分用はもちろん、プレゼントにもピッタリのオリジナル香水。作る過程もめちゃめちゃ面白いです！

◆MY ONLY FRAGRANCE

場所 4Fイーストヤード 9番地

営業時間 10:00〜21:00

フレグランスミックス（オーダーメイドフレグランス）体験料金

50ml6,500円、100ml8,000円、ディフューザー6,000円

※いずれも税込み。その他オプションもございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

https://www.tokyo-solamachi.jp/shop/2022/

ホットな絶品メニューで夏バテ知らず！

たくさん遊んだ後は美味しいご飯でパワーチャージ！「東京スカイツリータウン®夏ソラ祭」にて開催中の「夏のホット＆スタミナ祭」には、夏バテを吹き飛ばすホットなグルメとボリューム＆スタミナメニューが登場しています。

筆者がお邪魔した「お好み焼みっちゃん総本店」で、「お好み焼き グリーンカレー」（1,780円（税込）※ソラマチ限定メニュー）と「汁なし坦々麺」（1,350円（税込）※ソラマチ限定メニュー）をいただきました。

「お好み焼き グリーンカレー」は見た目のインパクト大！意外な組み合わせに、どんなお味なんだろう？とワクワクしながらいただきましたが、とろっと乗せられたグリーンカレーはかなりスパイシー。グリーンカレー特有の爽やかさもあり、どんどん食べ進めてしまいます。中に入った焼きそばとの相性もばっちりで、上に乗っている焼き野菜がまた絶品でした。ソラマチ限定オリジナルの一皿ということで、ぜひチェックを。

広島生まれのシビ辛グルメ「汁なし坦々麺」は、濃厚なゴマダレと花椒が効いたクセになる美味しさ。温泉卵がまろやかにしてくれることもあり、辛いものがそこまで得意じゃない方にもオススメです。

こちらは「ホット＆スタミナ祭」メニューではないのですが、広島名物の「がんす」のフライに梅肉を添えたものも味わっていただきたい一品。さっぱりしていて、今の季節に嬉しいですし、お酒も進みそう！（「がんす梅おろしポン酢」750円（税込））

◆お好み焼きみっちゃん総本店

場所 ６Fイーストヤード11番地

営業時間 11:00〜23:00（フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30）

https://www.tokyo-solamachi.jp/summer/gourmet/ [リンク]

涼しい室内で一日遊べちゃう、夏の東京ソラマチ(R)。ぜひおでかけしてみてくださいね！

モデル：奥津マリリ（フィロソフィーのダンス）