グラビア界のレジェンドでタレントの磯山さやか（41）がデビュー25周年写真集（タイトル未定、講談社）を10月22日に発売する。このほど、3枚の先行カットが公開され、41歳にして過去最高に輝くグラビアが話題を呼んでいる。



【写真】41歳、今が全盛期！凜とした表情＆ふんわりボディ

公開された先行カットは岩場にもたれかかり凜とした表情を見せる白い水着姿のほか、愛らしい笑顔が印象的な透け感あるピンクのビキニ姿。さらに、市場で黄色いフルーツを両手にキュートな表情を見せるカットも披露された。



同写真集はオーストラリア・ケアンズで撮影。笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。異例のロングヒットとなった前作「and more」から2年が経過し、色あせることのない磯山の“今”を写真に収めた。



ネットは「41歳、凄いよ、尊敬するよ」「マシュマロめ～」「磯山さんずっとかわいいもんなあ」「40超えても現役バリバリでグラビアやれるんだぞ！ってのを証明してくれてる」「いくつになられてもさやかさんは可愛らしくて綺麗でセクシーで素敵で～す」「41歳とは思えない肌艶の良さとスタイルはさすが」など絶賛と期待の声であふれた。



（よろず～ニュース編集部）