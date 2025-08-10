【黎明】はなんて読む？一日の始まりを象徴する漢字！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「黎明」はなんて読む？ 2文字目があまり見慣れない「含羞」という熟語。 一般的には知られている意味でも、正しい読み方を知っている人は少ないかもしれませんね。 一日の始まりを象徴する言葉ですよ。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「れいめい」でした！ 「黎明」は夜が明けて朝が来ること、つまり夜明けを意味する言葉。 漢字の「黎」は「暗い」、「明」は「明るい」の意味を持ち、この2つの漢字を組み合わせて、夜が明けて暗闇から明るくなる様子を表現しています。 文学作品や詩、歌詞などでもよく使われる言葉で、新しい始まりや希望を象徴することが多いですね。 黎明の時間帯は、静かで穏やかな美しい風景を楽しめる時間でもあります。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部