あなたは誰に相談しますか？株式会社NEXERはこのほど、ハッピーカムカムと共同で全国の男女500人（各250人）を対象に行った「恋愛相談をしてみたい芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



【調査結果】男性に聞いた「恋愛相談をしてみたい芸能人」ランキング

男性250人に聞いたところ、3位は「明石家さんま」（24票）となった。主な回答として「人生経験豊富そうなので」（40代）、「面白く返事を返してくれそうだから」（50代）、「結婚、離婚も含めて恋愛経験が豊富なので、直球で答えが返ってきて、解決が早そう」（50代）、「笑いながら話せるから」（50代）などがあった。



2位は「タモリ」（25票）がランクイン。「物知りだから」（30代）、「人生の根本的ないろはを教えてくれそう」（40代）、「達観してそうだから」（40代）、「人生の先輩でいろんな相談を聞いてもらえそう」（50代）、「色々頼りになりそう」（50代）、「親身になって相談にのってもらえそうなため」（60代）などの声が寄せられた。



僅差の1位は「所ジョージ」（26票）だった。主な理由として「印象が良い」（30代）、「愛妻家のようだから」（40代）、「明るい人だから励ましてくれると思う」（40代）、「人生経験が豊富そうで気さくに相談できそうだから」（40代）、「人を見る目に長けていると思う」（40代）、「あらゆる経験が豊富そうだから」（50代）などが挙げられた。



以下、4位に「マツコ・デラックス」（19票）、5位に「木村拓哉」（15票）が続いた。



（よろず～ニュース調査班）