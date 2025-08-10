「疑いようのないホームランだ」大谷翔平、確信の一発で3年連続4度目の“大台”到達 地元放送局も驚愕の127メートル弾
大谷が40号本塁打を放った(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月9日、本拠地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。5回一死の第3打席で40号ソロを放った。これで3年連続4度目の大台に到達した。
【動画】大台40号に乗せた！大谷翔平が確信の一発を放つシーン スタンド騒然
前日のカード初戦で6月以来の3安打を記録した大谷。今季は試合前まで打率.280、39本塁打、75打点、OPS.992の成績。この一発でリーグ本塁打争いでフィリーズのカイル・シュワバーに1本差に迫った。
地元放送局『SportsNet LA』はXで「オオタニの40号は疑いようのないホームランだ」と、まさに打った瞬間それとわかる豪快な一撃はバックスクリーンへと消えた。打球速度107.8マイル（約173.5キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）、角度27度だった。
大谷は初回の第1打席は空振り三振に倒れた。3回二死一塁の第2打席は初球を捉えて強烈な中前打で出塁。二死一、三塁と好機をつくったが、ムーキー・ベッツが中飛に打ち取られて先制とはならなかった。しかし、4回にマックス・マンシーが2ランを放ち、ドジャースが2−0とリードしていた。
相手先発は右腕のクリス・バジットで、今季はここまで24試合で11勝5敗、防御率4.12の成績。大谷とは過去の対戦で10度対戦して通算26打数6安打、2本塁打となっている。
