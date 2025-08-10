X（旧Twitter）で話題になっているのは、『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と言われた12歳のワンちゃんのお姿。驚きの若々しいお姿は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と言われた犬→実は12歳を超えている『若々しい姿』】

『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と言われた12歳の犬

Xアカウント『@RawMeat_Lover』に投稿されたのは、マルチーズ×ヨーキー「ラスク」くんのお姿。

この日、飼い主さんとお散歩を楽しまれていたというラスクくんは、通りすがりのお姉さんに『かわいい～！まだ赤ちゃんですか？』と声を掛けられたのだそう。

衝撃の『若々しすぎる姿』に絶賛

それもそのはず、艶のある上品な毛並みや毛色、つぶらな瞳…そのお姿は、まさに『赤ちゃん』という表現がぴったりなもの。

12歳という、一般的には『ハイシニア』と呼ばれる年齢であるラスクくんですが、その若々しさは多くの人々を驚かせ、感動させることとなったのでした。

この投稿には「まだ赤ちゃんだものね～」「かわいー」「たしかに赤ちゃんみたい」「かわいいねえ」など、多くの絶賛コメントが寄せられています。

穏やかで愛にあふれた日常

2013年1月25日生まれのラスクくんは、とっても表情豊かで甘えん坊な男の子。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけを楽しんだり、美味しいものを食べたり。

その穏やかで愛情にあふれた日々は、とても尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすラスクくんのお姿は、日々多くの人々に癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@RawMeat_Lover」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。