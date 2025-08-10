【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！ プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。さて、今回の相談は――。

【お悩み】米高騰かつ物価高。お米の代用で栄養価のあるものは？（２０代男性）

【アドバイス】お餠、ビーフン、ジャガイモならコストパフォーマンスも良く調理も簡単！

【解説】新社会人になって１人暮らしを始めたという男性は、物価高騰で食費と飲み代がかさみ、貯金ができませんと嘆いていました。

米の代用であれば、お餠やビーフンといった米を原料としたものがいいでしょう。お雑煮、磯辺焼き、きな粉餠など、お餠は調理も手軽で腹持ちもいいし、ビーフンなら野菜もしっかり摂取できます。腹持ちだけで考えれば、せんべいなどもいいかもしれません。

栄養価の高いジャガイモもおすすめです。電子レンジでチンしてじゃがバターで食べたり、お米の代わりに蒸したジャガイモにカレーをかければ主食にもなるでしょう。

実際、高校や大学運動部の合宿所でも、備蓄米や麺類に切り替えているところも増えています。備蓄米にもち麦を入れてかさ増ししたり、海外米ならパエリアのように炊き込みご飯にしたり、蒸したジャガイモを大量に出しているところもあります。

体力は食べることが基本です。コストパフォーマンスのいい食材をおいしく食べる工夫をして、物価高を乗り切っていきましょう。