¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂíËÜÈþ¿¥¤Î¤Ø¤½½Ð¤·°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë

¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¡¼¥ºÈäÏª

ÂíËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤¬¹¥¤­¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÒ¼ê¤ò¾å¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å²¼ÀÄ¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢Çò¤¤¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤é¤·¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¤Ø¤½¤¬¸«¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤¬°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£µÓ¤âÄ¹¤¯¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£

ÈþµÓ¤Á¤é¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª

7·î20Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤­¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿ÂíËÜ¤µ¤ó¡£¿§¤Ã¤Ý¤µ¤È³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)