好き＆行ってみたい「鹿児島県の道の駅」ランキング！ 2位「霧島」を抑えた1位は？【2025年調査】
地元の魅力を再発見できる場所として注目を集めている「道の駅」。特産グルメや温泉、絶景スポットなど、旅の目的地になるほど個性的な施設も増えています。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「鹿児島県の道の駅」ランキングを紹介します！
回答者からは「霧島神話の里公園に併設されていて、行ってみたいから」（50代女性／山口県）、「やっぱり霧島がいいですね。景色がいいし、水も美味しいし、買いたい物がありそうです」（60代女性／沖縄県）、「お酒が好きなので興味があるから」（30代女性／京都府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「桜島を間近に望める立地が魅力で、雄大な自然を体感できます。足湯や特産品販売もあり、観光と休憩を兼ねて楽しめるためぜひ立ち寄りたいと思いました」（20代男性／静岡県）、「桜島大根が買えそうだから」（30代女性／埼玉県）、「迫力ある火山の景色と特産品が魅力だから」（50代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：霧島（霧島市）／40票「道の駅 霧島」は、霧島連山の自然に抱かれたロケーションにあり、神秘的な空気と温泉地としての風情を併せ持つスポットです。周辺には霧島神宮や温泉街が広がっており、観光の拠点にも便利。地元産の食材を使用した料理や加工品も充実していて、鹿児島の魅力を存分に味わえます。四季折々の景色と温泉地の空気が、訪れる人に癒しを与える道の駅です。
1位：桜島（鹿児島市）／49票1位は「桜島（鹿児島市）」でした。鹿児島の象徴ともいえる「桜島」にある道の駅は、活火山の圧倒的な存在感を間近に感じられる特別なスポットです。火山灰を利用した商品や溶岩プレートの焼き物など、他では見られない地域ならではの特産品も多数。フェリーでのアクセスも観光の楽しみの一部となっており、桜島観光の中継点として高い人気を誇ります。大自然と共存する桜島の魅力を深く味わえる施設です。
