【なぜまたやる！？】叱っても繰り返す男児に“深い見解”→共感続出で5万いいね「中3もこれ」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぴか@4y👦＋2y👶(@NicoPika3)さんの投稿です。子育てをしていると、わが子を注意をする場面もあるでしょう。何度か叱るうちに「これはいけないことだ」と気づいて、やめてくれるといいですよね。しかし、中には何度注意しても、翌日になると同じ行動を繰り返してしまうことも。





知ってる？男児って毎日毎日おんなじことで怒られてもめげずにまたやるじゃん？「それはやらないでね？」って毎日注意してもまたやるじゃん？？親としては意味わからないじゃん？

男児の心の中は「今日は大丈夫かな？」「今日は怒られないかも」って思ってるんだって😇

ぴかさんのお子さんも、注意されたことを懲りずに繰り返すタイプだそう。男児ママであるぴかさんは「これは男児あるある？」と考え、Xに見解を投稿しました。

男児の心の中では「今日はいけるかも…」という謎の希望があるのではないか、というぴかさんの見解。怒られるからやめておこうとは思わず、めげずにやってみようと考えていると思うと、想定外の思考回路がちょっとかわいく思えますよね。



性別によって性格を決めることはできませんが、この投稿には共感する男児ママのリプライが多く寄せられていました。「中3男子、まさにこれ」「何歳までこれなの…？果てしない」という声も。かなり大きくなってからも、同じ状況だと感じる方もいるようです。



何度も叱られても「今日はいけるかも」とポジティブに考える思考回路。親としては困る部分に共感しつつ、前向きな考え方がちょっとうらやましく思える投稿でした。

【P4L14】簡素なクネスオンライン【TFD】(@k_ness_online)さんの投稿です。夜間に停電が起きると、家の中はもちろん、街中でもほとんどの灯りが消えてしまうため、不安な気持ちになりますよね。大人の場合、懐中電灯を用意したり、ランタンを用意したりして、何となく静かに送電再開を待つのではないでしょうか。



しかし、幼い子どもにとっては「何だか灯りがなくて真っ暗」の状況は、ドキドキしつつも非日常的で面白い時間になる場合もありそうです。



今回、娘さんは夜間の停電が起きた際、とても面白いアイデアを行動に移したそうです。一緒にいた大人たちが、大絶賛したそのアイデアとは？

©k_ness_online

親戚集まってパーティしてる時に今四国全域停電なったんやけど

みんなどうするどうするって言ってる中で娘が

『そうだ！』って言って暗闇の中プラネタリウム出してきて全員に大絶賛されてる

脳みそ柔らかいし可愛すぎる

灯りのない状況をいかして、プラネタリウムを楽しむことにした頼もしい娘さん。気持ちがネガティブな方向へ向かいやすい状況を、見事に方向転換しましたね。すてきな発想力です。



この投稿には「これは発想の勝ちですね」「娘さんに拍手」「停電が素敵なひと時に」といったリプライがついていました。



今回、娘さんが持ってきたプラネタリウムは電池式のものだったそうで、停電時でも問題なく使えたのだとか。子どもの発想の豊かさ、やわらかさに気持ちを丸くしてもらえる投稿でした。

にこ☺︎🦕🍼(@awa22005)さんの投稿です。子どものケガや病気は、本当に予期せず起きるもの。子育てをしていると、大きな事故にはならずとも、ヒヤリとする場面がいくつもありますよね。



特に子どもが小さいうちは、痛みや不調を自分で伝えることができないため、ママやパパが子どもの変化をしっかりと見ておく必要があります。いざという時に慌てないためにも、応急処置の方法や対応を学んでおきたいもの。とはいえ、どんな風に備えておけばいいのか悩ましいですよね。



にこ☺︎🦕🍼さんの夫がしていたのは、意外な形での備え。目から鱗なその方法とは？

©︎awa22005

夫がトイレに貼ってた！！

もしもの時に調べてたら遅いから頭に叩き込むらしい🧘‍♀️

にこさんの夫がトイレに貼っていたのは、子どもの心肺蘇生法や、のどに詰まったものを取り出す応急処置の方法。トイレは毎日必ず行きますし、トイレの壁は必ず目に入りますから、無意識に読めそうです。



まさか事故に遭うことはないと思っていても、もしものときは突然やってきます。そのとき何をすべきか、知っている・いないでは大きな差がありそうですよね。



この投稿には「ラミネートまでしてあって素晴らしい旦那様」「見習いたい」といったリプライがついていました。備えるというのは簡単なようで難しいこと。パパが率先してやってくれるのはうれしいですし、子どもの安全を一番に考えてくれていることが伝わってきますよね。すぐにでもできる命を守る備え。ぜひまねしたいアイデアですね。

