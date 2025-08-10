フジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球トーク日本一決定戦ＯＢ大集結ＳＰ」（午後７時）が９日に放送され、ゲストの激変ぶりにネットが驚いた。

今回はプロ野球の大物レジェンド２７人が集結し、今ならアウトの昔の常識や伝説のプレーを自らが解説する２時間特番だった。

その中に登場したのは、巨人で活躍した元木大介氏。ふんわりしたパーマへア、イエローのパンツをはいたカジュアルな衣装姿を見せた。

自身のインスタグラムでも「東尾さんと理子さん」などと番組でのオフショットをアップしていた元木氏だが、そのビジュアルにネットは注目。「ジャンクスポーツやってたけど元木どうしたん！？」「ココリコ遠藤が出てるんで何で？って思ったら元木大介だった」「痩せすぎじゃない？」「元木を元木と認識出来なかった」「痩せててびっくりした」「マジで元木さん大丈夫？」「顔が違う」「元木大介氏の姿に驚いている。誰かわからんかった」と動揺していた。

最近の元木氏は「スリムになられました？」「一瞬誰かと」「別人みたい」と変ぼうぶりがネットで話題に。インスタグラムにフォロワーから「元木さんめっちゃスリムになられましたね ダイエットされたんですか？」との声には自ら「しましたね」と返信し、ダイエットでやせたことを明かしていた。４月のＹｏｕＴｕｂｅでは「全盛期から体重２０キロ減」と題した動画をアップし、健康のためにマックス９０キロあった体重を２０キロちょっと落としたと語っていた。