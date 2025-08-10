◆米大リーグ マリナーズ―レイズ（９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

マリナーズは９日（日本時間１０日）の本拠地・レイズ戦開始前に、今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たした会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）の背番号「５１」永久欠番セレモニーを開催。後輩たちがホームランを連発し、偉大な先輩の晴れ舞台を彩った。

１点を先制されて迎えた初回、イチロー氏を尊敬し師事するＪ・ロドリゲス外野手が２２号逆転２ランを放った。３回にはＣ・ローリー捕手が２戦連発となる４４号３ランを打つと、再びロドリゲスが２者連続で２打席連続の２３号ソロで続いた。

試合前に行われたセレモニーでイチロー氏はバックスクリーン横から登場。式典には、同じく欠番となっている「２４番」Ｋ・グリフィーＪｒ氏、「１１番」Ｅ・マルチネス氏らレジェンドが出席し、弓子夫人とはハグをかわした。

「２週間で２度の英語スピーチなんて！」と、米殿堂入りの時に続く英語スピーチとなり、冒頭で毒づいたイチロー氏。入団時に「５１」継承を快諾してくれたＲ・ジョンソン氏への感謝を述べると、「来年、ランディの欠番セレモニーには必ず出席します」と宣言。ダッグアウトでセレモニーを見届けたナインに向けては「今年は大きなチャンスがあります。もう私はヒットやレーザービームの送球で助けることはできませんが、その意志と情熱はいつも皆さんと共にあります」ととポストシーズン進出に向けて力強く激励していた。

セレモニーでは来年に銅像を設置することが発表された。銅像設置はグリフィー氏、マルティネス氏、元球場アナのニーハウス氏に続いて４人目になる。