松本潤が主演する日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系）が放送中だ。本作は、富士屋カツヒト氏の漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作。病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域「総合診療科」の医師（松本）の姿を描くヒューマン医療ドラマ。小芝風花が演じる新米医師・滝野みずきと同期で3年目の内科専攻医・鹿山慶太役を演じる清水尋也が、撮影現場の裏話や松本と対峙（たいじ）した感想、見どころなどを語った。

−原作や脚本を読んで、どんな感想を持ちましたか。

僕は医療を題材にした作品に出演するのが初めてなので期待と緊張をもって読ませていただきました。病気を題材にしたシリアスな医療ドラマとしての部分は大切にしながらも、時にはクスッと笑えたり、心温まる瞬間がある作品なので、見ていただいた方に総合診療科や医療従事者の現状について自然と興味を持ってもらえるお話だと感じました。

−その中で、清水さんが演じる鹿山慶太はどのような人物でしょうか。

小芝さんが演じる滝野みずきが仕事に対して真っすぐで情熱のある向き合い方をしているのに対して、僕が演じる鹿山はすごく現実を見ていて、自分の中でいろんなことの折り合いをつけて賢く生きている人間です。松本さんが演じる徳重先生が病院に来て、彼の患者への接し方や姿勢に触れることで、いろんなことに気付いたり、学んで成長していく役です。

−小芝さんとのお芝居のシーンが多いと思いますが、撮影時の裏話を教えてください。

小芝さんとは世代が近いですし、よくお話をさせていただいています。支度の時などに、このシーンのお芝居はどうしましょう、せりふはこの方がやりやすいですか？ とお互いにアイデアを出し合ったり。小芝さんはよく笑う方で、撮影の合い間に僕がポロッと言ったしょうもないことに対してすかさず笑ってくれるので、僕の方が楽しくなってしまいます。撮影現場に筋トレができるスペースがあるので皆で懸垂が何回できるかチャレンジをしたり、楽しく過ごしています。

−清水さんは「総合診療科」について、ご存じでしたか。



お恥ずかしながら、今回の作品で初めて知りました。監修してくださっている総合診療医の先生にお話を聞くと、例えば僕が演じる鹿山は、診察時はカルテを打ち込むスタイルで、患者さんに対して体を向ける時間がそんなに多くないキャラクターなのですが、総合診療医の方はカルテは看護師さんに書いてもらって、患者さんの目を見て、仕草や話し方を心理学なども含めて診察していくそうなんです。そんなアプローチの仕方が医療の世界にもあるんだなと勉強になりましたし、実際に予想してなかった病気が判明することもあるので、多くの人の命を救うきっかけになる発展性のある分野だと思いました。

−撮影現場での松本潤さんの印象を教えてください。

共演させていただくのは今回で2回目ですが、初めてお会いしたときから印象は変わらず、目が何個付いているのだろうと思うくらい現場を把握されている方です。スタッフの皆さんやカメラや照明のことなど、撮影のいろいろな要素を全て考えた上で、お芝居を作っていらっしゃるので、頭の回転の速さと視野の広さに日々勉強させていただいています。

−総合診療医・徳重晃を演じる松本さんと演技で対峙した感想はいかがですか。

徳重先生の話し方は独特で、声のトーンやテンポが落ち着いていらっしゃるのが印象的です。こんなお医者さんがいたら安心するだろうなと思いますし、相手の気持ちを引き出すアプローチや不思議な包容力が1つ1つの動きから感じられて、すごいなと思います。現場では僕が松本さんに「少しいいですか」とお聞きすると、松本さんが「もちろんいいよ」と言ってくださって、ご相談しながら日々お芝居を作っています。

−劇中で鹿山は「無駄なことはしたくない」と言っていますが、そういう生き方に共感する部分はありますか。

10代の時は自分の欲求や、やらなければならない目標に対して真っすぐだったので、それ以外のことを自分の中で排除してしまう時期があったのですが、26歳になった今では、どんなことでも1つ1つの物事に向き合うことの大切さや、誠実に向き合うことで得られるものがあることに気が付いたので、鹿山の無駄を省いて効率を重視する部分は大事だと思いますが、その考え方には今の僕自身は共感しないかもしれません。

−最後に4話の見どころを教えてください。



鹿山は少しひねくれた部分があるのですが、患者さんの命を助けたいという気持ちは大前提に持っていて、彼なりに医師という仕事に対しての向き合い方、医師を長くやっていく上で仕事として折り合いをつけていくための生き方を葛藤しながら探している人間です。そんな鹿山が徳重先生との出会いによって、自分の過去や自分自身への向き合い方が変化していくので、鹿山の成長が伝わったらうれしいです。人生や仕事に対する向き合い方について、僕と同世代の方にも何か伝わるメッセージがあればいいなと思います。

ドラマは、毎週日曜よる9時からTBS系で放送中。

（取材・文／小宮山あきの）