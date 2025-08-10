

子どもがスマホを持つことには否定的な意見もありますが……（写真：8x10 / PIXTA）

いくつ当てはまる？「バカ親」チェックリスト

「“子どものため”と信じて疑わない教育が、実は子どもたちの可能性を摘み取っているとしたら？」「“いい学校・いい大学・いい会社”という定説が、もはや時代遅れの幻想だとしたら？」

現代の親たちに向けて「あなたの教育、本当にそれで大丈夫ですか？」という痛烈な問いを投げかけるのは実業家の堀江貴文氏です。これからの時代、仕事は「引き受けるもの」から「創り出すもの」へと変化。そんな未来を見据え、親が子どもを「自ら仕事を作り出せる」人にするための具体的な「ネオ教育論」について堀江氏が語ります（本記事は、堀江氏の新著『バカ親につけるクスリ』から一部を抜粋したものです）。

学校配布「低スペックのタブレット」は意味なし

子どもたちが知識を習得するための手段は、学校の授業である必要はない。YouTubeでもゲームでも構わない。

そのため、子どもにはスマホが必要だ。スマホは今や、人間の能力を拡張する有用なツールである。

それなのに「スマホを使い過ぎるとバカになる」などと言って、スマホを子どもから遠ざけようとする親は、まさにバカ親だ。

今子どもたちには、文部科学省が推進している「GIGAスクール構想」の一環で、「1人1台端末（パソコンやタブレットなどのICT機器）」が渡されている。公立の小・中学校では、2020年度の途中から順次配備されていった。

しかしこの1人1台端末は不要だ。なぜなら、端末のスペックがおしなべて低いからである。補助金の上限が1台あたり4万5000円とされていたために、予算の関係で高スペックなパソコンやタブレットは導入されず、最も低スペックのパソコンやタブレットが子どもたちに配備されているというのが現状なのだ。

MM総研が2023年10月に発表した調査結果（1696団体の約902万台が対象）では、GIGAスクール構想で小・中学校に配備された端末のOSのシェアは、GoogleのChromeOSが42％、MicrosoftのWindowsOSが29％、AppleのiPadOSが29％となっている。

このうちのWindows PCやChromebookでは、文部科学省が定めたスペックの下限、CPUならIntel Celeron・メモリ4GBという製品が最も多く導入されているという。

このスペックでは、オンライン授業はスムーズに受けられない。画面がすぐに固まったり、つながらなかったりするはずだ。文部科学省が「オンライン授業など必要ない」と思っていることがよく表れている。

よくわからない業者が入札してきて、自治体が金額重視で決めた、低スペックで使いものにならない端末が教室にあふれかえっている光景が目に浮かぶ。

そんな端末より、子どもにはスマホを持たせるべきだ。

子どもはスマホを持て！

スマホやタブレットなどのスマートデバイスは、「人間の機能拡張」をしてくれる重要な端末だ。

たとえばデータなどは、人間の脳に記憶しなくても、クラウドや端末のメモリに保存すれば人間の脳の代わりに全部記憶してくれる。思考力についても、現在のAIのほうが小・中学生よりも断然賢い。

だから端末を選ぶ際には、レスポンスの精度や、一人ひとりに合わせてサービスやコンテンツを最適化して提供するパーソナライズの機能がとても大事だ。

それを、自治体が配った低スペックのICT機器などが担えるとは思えない。人間の機能拡張、自分の身体の一部とさえ言える端末を、どうして政府から与えられた低スペックなものに合わせなきゃいけないのか、呆れてしまう。

またテクノロジーは日進月歩で進化しているため、常に最先端の端末を持っていたほうがいいに決まっている。

こう考えると、子どもたち一人ひとりにICT機器を持たせるために最適な方法は、クーポンの配布だろう。スマホやタブレットを買うためのクーポンを家庭に与え、それぞれが自分に見合うスマートデバイスを購入すればいい。

「どうせ使いこなせないから低スペックでいい」というなら、クーポンの金額内で買える機器を買えばいいし、「プログラミングに興味があって、処理速度の速いものが欲しい」というなら、それに見合う機器を買えばいい。それは各自の自主性に任せればいいのである。

僕も以前会社を経営していたとき、業務に使用するパソコンについては「BYOD（Bring Your Own Device）」としていた。BYODとは、個人が私物として所有しているICT機器を業務に利用する形態のことだ。年間10万円ほどのBYOD手当を出し、個人で好きなパソコンを買ってもらっていた。

「せっかく会社の金が毎年10万円出るんなら、はじめに少し持ち出しになっても高スペックな高いパソコンを買おう」という人もいれば、「デザイン業務で使いやすいソフトが入ったパソコンを買おう」というデザイナーもいれば、「仕事のパフォーマンスが落ちてもいいから安いのを買おう」という人もいただろう。

それは各自で予算を管理しながら、自由に判断すればいい。会社が全員に一律で機器を押しつけるなど、非合理的だと思うからだ。

現在の教育現場における1人1台端末は、非合理の極致だ。

「所有」より「情報へのアクセス」

いい大学を出ていい会社に入り、終身雇用が約束された中で結婚相手を見つけ、子どもを作り、マイホームのひとつも手に入れる――といった画一的な「幸せ」は、もはや「正解」ではない。

「国民国家」という幻想が消失し、自由な「民」となった現代の僕たちにとって、「幸せ」の形は多様化した。民の一人として自分だけの幸せを探し、生き方を探し、働き方を探さなければならない。

僕は、学歴や正社員などの肩書、土地、家、車などのモノ、そしてカネといった「所有」にこだわる価値観から解放され、「情報へのアクセス」を重視すべきだと考える。

インターネット登場以前における豊かな人生の条件は、なんといっても、カネやモノの所有、ストック量だった。みんなが欲しがるそれらのものをどれだけ多く手元に置いているか、これが社会における絶対的なステータスであり、人の幸福度を左右する重大事項だった。

しかしインターネットの登場によって、この価値観はすでに崩壊した。インターネットは、カネやモノのようには目に見えないが、あらゆる人やモノをつなぐ最強のインフラとなった。

インターネットのもたらした社会変化が「情報革命」と呼ばれる理由は、インターネットが「他者と通信できる」というだけでなく、情報やモノ、あらゆるものの「所有」の価値を、著しく下げたからだ。

このことを心から理解し、最大限に利用している人たちが、AI時代に成功できる。だから、彼らにとって一番大切なのは所有ではなく、「情報へのアクセス」なのだ。「情報へのアクセス」としたのは、「情報の所有」が大切なわけではないからである。

今どき、情報の書かれた紙やデータの入ったデバイスなどを自分の手元に常備しておかなくても、あるいは自分の頭に叩き込んでおかなくても、必要なときにインターネットを通じてアクセスさえすれば、情報は手に入る。情報は、所有すべきものから、アクセスすればいいものへと変化を遂げた。

インターネット登場後の世界において、人生の豊かさを左右するのは、情報やモノをどれだけストックしているかではない。「必要なものにはすぐアクセスできる」と知っているかどうかなのだ。

今は、スマホもうまく使えない土地持ちの御曹司より、スマホを使い倒せる貧乏学生のほうがイノベーションを起こせる可能性が高い。こうしたテクノロジーの恩恵を存分に使いこなし、自分の可能性に一切フタをしないで生きられる人たちが、成功できるというわけだ。





所有する必要がない情報は、世界中の人たちと分かち合って当然。これがグローバリゼーション時代の原則だ。これは脅威でも何でもなく、偏在していたリソースをあまねく世界に広げる、実にフェアな変化だ。

『フラット化する世界 経済の大転換と人間の未来』（トーマス・フリードマン）という本が出たのは、2005年。インドがITの力で著しい経済成長を遂げたことを例に、ITの力は国家間の格差をフラットにすると指摘したこの本は、世界的に大ヒットした。

それから20年、ブロードバンド革命やモバイルテクノロジーの発達を経て、フラット化現象は年々加速度を増している。その後に待っているのは、完全な自由競争社会である。

（堀江 貴文 ： 実業家）