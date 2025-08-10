タレントの辻希美（38）が、第5子となる女の子の誕生を報告しました。

【映像】長女・希空との姉妹ショット

9日、辻はブログで「2025年8月8日に、無事第5子を出産しました。母子共に健康です。18年ぶりの小さな小さな女の子です。家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした。ついに私も5人の母。これからは家族7人になり、更に賑やかになりますが、温かく見守っていただけると嬉しいです」とコメント。

夫でタレントの杉浦太陽（44）も、ブログを更新し「『本当に幸せな出産だった』その妻の言葉どおり、家族みんなで迎えられた出産でした。娘の産声と妻の幸せそうな笑顔。そして、子どもたちの感動の涙。その瞬間の光景は私たち家族にとって、一生色あせない宝物になりました。のん！お疲れさま。そして、ありがとう」とつづっています。

辻・杉浦夫妻と子どもたち

また、インフルエンサーとして活躍する17歳の長女・希空（17）もInstagramで「7人家族になりました。私にとっては初めての妹です。4人きょうだいから5人きょうだいになり、とても幸せな気持ちとワクワクで胸がいっぱいです!!!ままありがとう。そして本当にお疲れ様!!!」と生まれたばかりの妹を抱く様子を披露しています。

2007年、当時20歳で6歳年上の杉浦と結婚した辻。3男1女の子どもたちの育児に奮闘し、2025年3月に、第5子の妊娠を報告していました。（『ABEMA NEWS』より）