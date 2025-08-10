板垣李光人、手描きのデッサン画に大反響「すっ凄い」「センスありすぎ」「プロのデザイン画みたい」「多才ですね」 “姉”のドレス描く
テレビ朝日系 木曜ドラマ『しあわせな結婚』（毎週木曜 後9：00）の公式SNSが10日までに更新され、同作で姉弟を演じる俳優・松たか子（鈴木ネルラ役）、俳優・板垣李光人（鈴木レオ役）のオフ2ショットが公開された。
【写真】「すっ凄い」「センスありすぎ」「プロのデザイン画みたい」板垣李光人の手描きデッサン画
本作は、脚本・大石静氏×主演・阿部サダヲによる夫婦の愛を問う完全オリジナルの“マリッジ・サスペンス”。主人公・原田幸太郎（阿部）の妻・ネルラ役を松が務め、映画『ジヌよさらば〜かむろば村へ〜』（2015年）以来、10年ぶりに阿部と夫婦を演じている。
7日の投稿では「ネルラのウェディングドレスのデッサンは板垣さんが実際に描かれたものなんです」と撮影秘話を明かし、スケッチブックを手に笑みを浮かべる松と板垣の2ショット写真を紹介。
板垣は、公式プロフィールの趣味の欄に「イラストを描くこと」と記しているが、スケッチブックにはまるでファッションデザイナーがペンを執ったかのようなスタイリッシュなドレスのデザイン画が描かれている。
コメント欄には「すっ凄い」「なんと李光人さんのデッサンだとは」「上手すぎる」「センスありすぎる」「プロのデザイン画みたい」「素敵なドレス ネルラにとても似合ってましたね」「そんなにイケメンで才能もあるなんて、天は何物与えているのかしら…」「多才ですね」などと、板垣の手描きイラストを絶賛する声が相次いで寄せられている。
