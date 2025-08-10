FRUITS ZIPPER・仲川瑠夏、元気の源は“ファンの笑顔” 多忙な日々癒す密かなマイブーム明かす「黙々と作業をして…」
7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が10日、都内で行われたモバイルバッテリーのレンタルサービスINFORICHが同日から展開する「『ChargeSPOT』“U22割”キャンペーン発表会」に登場した。
【写真】カワイイ！！…3人が即興で制作したバッテリースタンド
イベントで3人は、メンバーカラーのバッテリースタンドをステージ上でデコレーション。制限時間5分の中で、オリジナルのスタンドを作り上げた。スタンドは今後、全国各地に設置されるという。
報道陣からイベントにちなみ、「チャージする瞬間」を問われた仲川は、「ライブです！」と笑顔。デビュー3周年記念ライブ最終公演を終えたばかりの仲川は「この間のやっぱり埼玉スーパーアリーナもファンのみんなのたくさんの笑顔を見るとができました。そうすると、『頑張ってきてよかったな』と思えるので、いつもみんなから元気をチャージさせてもらっています」とファンへの感謝の思いを口にした。
さらに最近のマイブームにレゴブロックを挙げ、「好きな映画のワンシーンを黙々と作業をして作っています」と、メンバーにも明かしていなかったという素顔も明かした。
FRUITS ZIPPERは、「原宿から世界へ」をコンセプトに2022年4月にデビュー。1stCDシングルとしてリリースした「わたしの一番かわいいところ」は、TikTokで30億回再生を突破し、一昨年の『第65回輝く！日本レコード大賞』（TBS系）で最優秀新人賞を受賞。デビュー3周年記念ライブでは、26年2月1日に東京ドーム公演を開催することを発表した。
マイナンバーカードの活用が進む中、若年層が求める手軽さと便利さ、安全性を追求し、より快適な体験を提供するため、ChargeSPOTに「デジタル認証アプリ」による年齢確認を導入した。
今回はU22世代のライフスタイルに寄り添ったキャンペーンとして、22歳以下を対象に、8月10日から10月31日までの期間、特別料金「U22割」を実施し、3時間未満は165円でサービスを利用できる。
