フジテレビ系「かのサンド」が１０日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。

宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘をゲストに招いた。

尾形は、高校、大学時代と強豪サッカー部で活躍していた頃を回想。「（Ｊリーグ入りを）目指していたんですけど…。大学もサッカーで入ったんで。宮城から東京に出て行ったんですよ？そしたら、いろんなものに興味があるんですよ。酒、女、ギャンブル」とプロ入りを断念した原因を明かした。

尾形は、サッカー元日本代表ＭＦ中村憲剛氏が大学の後輩だったと振り返り「あんなんになると思ってないんで憲剛が。日本代表とか…。（授業の）代返とかやらせてたし…。『俺の代わりに授業行ってこい！』って言ってたんですよ。とんでもないことをしてたんだなって…。今は（立場が）逆。なんでもやります。憲剛、代返でも何でもやるから、よろしくな！」とカメラ目線で訴えて笑わせていた。