タレントのダレノガレ明美（35）が、納車されたばかりの2台目の愛車「HONDA Rebel500」を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】ダレノガレ明美の愛車・CB1300やRebelでのドライブ動画

ダレノガレは3月28日、Xで、車両本体価格約210万円のHONDA「CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition」が納車されたことを報告。その後は、愛車との写真をアップしていたが、31日、一部寄せられたコメントに対し、持論をつづっていた。

「『160cmで細いやつがCB乗るなよ！』とか、『体格にあったバイク乗れ！』とか、『女子が乗るバイクじゃない』とか、コメントの1割くらいの人がご心配をしてくれてますが…あなた達は乗れなくても、私は乗れるのでご安心ください。女性が乗ったらダメなバイクなんかないよー」

1台目の愛車購入から約4カ月後の7月31日、ダレノガレは2台目となる新たなバイクの納車を報告。

8月8日には、「CB1300はパワーがすごいので高速に乗る時に。Rebel500は一般道で走るように。Rebel500はツヤ感が嫌だったので塗装かけてオールマットにしました！カッコイイぜ」と、車両本体価格約92万円の新たな愛車「HONDA Rebel500」を披露している。

また、続く投稿では「レブル最高」とつづり、ドライブする様子も公開している。

ダレノガレの新たな愛車に、ファンからは「納車おめでとうございます。マットに塗装、センスいいわぁ」「カッコいい。めっちゃ似合ってる！」「最高の2台持ちですね。バイクライフ楽しんで下さい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）