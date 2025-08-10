【台風情報】「台風11号（ポードル）」今後の進路は？12日以降に沖縄に接近の見込み【台風いつどこへ？今後16日間の天気予報シミュレーション 10日正午更新】
「台風11号」は今どこに？
気象庁によりますと、台風11号はきょう（１０日）午前９時には日本の南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径９５キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風となっています。
また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
きょう（１０日）午後９時には日本の南
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
予報円の中心から半径１５５キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ
あす（１１日）午前９時には日本の南
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
予報円の中心から半径１８５キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ
あさって（１２日）午前９時には沖縄の南
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
予報円の中心から半径２５０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ
１３日午前９時には先島諸島近海
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
予報円の中心から半径３１０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ
が予想されます。
全国各地の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。