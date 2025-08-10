ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】JR鹿児島線門司港―福間駅間で運転見合わせ（8月10日午後0時… 【続報】JR鹿児島線門司港―福間駅間で運転見合わせ（8月10日午後0時すぎ） 【続報】JR鹿児島線門司港―福間駅間で運転見合わせ（8月10日午後0時すぎ） 2025年8月10日 11時38分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、8月10日午後0時18分現在、大雨による影響で鹿児島線門司港―福間駅間で運転を見合わせている。 山陽線でも一部で運転を見合わせているほか、鹿児島線の一部区間で運休や遅延が発生している。▶JR九州運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 北九州市でJRの貨物列車のけん引車が脱線、電柱に衝突 「ものすごい音がした」門司港―小倉間で一時停電 大雨の運行規制で九州新幹線に遅れ 在来線も運行見合わせや遅れ相次ぐ（8月9日午前8時30分現在） 九州道鹿児島⇔栗野、東九州自動車道加治木J⇔末吉財部で通行止め 運行規制の雨量超えのため 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 静岡, 在宅医療, グループウェア, 海, 金属加工, 葬祭, 徳島, 生花, フローリング