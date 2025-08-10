JR九州によると、8月10日午後0時18分現在、大雨による影響で鹿児島線門司港―福間駅間で運転を見合わせている。

山陽線でも一部で運転を見合わせているほか、鹿児島線の一部区間で運休や遅延が発生している。

▶JR九州運行情報