【シアトル＝帯津智昭】米大リーグで活躍したイチローさん（５１）が現役時代につけた背番号「５１」がマリナーズの永久欠番となり、本拠地シアトルのＴモバイル・パークで９日（日本時間１０日）、記念式典が行われた。

日本人選手の背番号がメジャー球団で永久欠番になるのは初めて。マリナーズは同日、イチローさんの打席での構えをイメージした銅像を作り、来年に球場に設置することを発表した。

スーツにネクタイ姿のイチローさんは式典ですべて英語でスピーチし、「この最高の栄誉を受け取れることに心から感謝している。ファンの皆さんの支えがなければ、このような素晴らしい栄誉を受けることはできなかっただろう。シアトル、ありがとう」と万感の表情で語った。

球場内の中堅左側には、永久欠番となった歴代の番号が掲示されており、ジャッキー・ロビンソンの「４２」、ケン・グリフィーの「２４」、エドガー・マルティネスの「１１」の隣に、「ＩＣＨＩＲＯ ５１」が飾られた。

式典には妻の弓子さんも出席し、イチローさんと笑顔で言葉を交わしたり、寄り添って記念撮影をしたりしていた。終了後は２人一緒にマリナーズ対レイズ戦を観戦した。