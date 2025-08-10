ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

冷凍兼用の【サントリー】天然水 朝摘みオレンジがAmazonにて販売！

サントリーの天然水 朝摘みオレンジは南アルプスの天然水に、 朝摘み有機オレンジをぎゅっと搾った、透明なのにフレッシュなオレンジの味わいがすっきり美味しいフレーバーウォーターだ。

冷凍兼用なので、冷やしても凍らしても楽しめる。

徹底的にナチュラル&ヘルシーにこだわって実現した、かつてない自然でフレッシュな美味しさだ。

後味もすっきりで飲みやすい。

凍らせられるので保冷剤代わりに持ち出してお弁当のお供にも。

おいしく熱中症対策、夏の水分補給に最適だ。