知らなかったらマジで損！ 「謎の三角」意味知ってる？ 高速大渋滞を回避する方法あった！ 赤と緑何が違う？ 意味理解する人は少なかった

高速道路の渋滞情報を見極める！知っているとドライブが快適になる「三角マーク」の秘密

家族でのドライブ旅行は楽しみな夏のレジャーのひとつですが、渋滞に巻き込まれると疲労やストレスの原因になります。

しかし、高速道路の電光掲示板に表示される「三角マーク」の意味を知っていれば、渋滞状況をより正確に把握でき、ドライブ計画の立て方も変わってくるかもしれません。

気になる「三角形のヒミツ」とは？

ホンダアクセスは「家族での長距離ドライブに関する調査2025」を実施しました。

今年（2025年）の夏、「家族で長距離ドライブをしたいと思うか」という質問に対して、「非常にしたいと思う」が20.5%、「まあしたいと思う」が45.5%と、合計66.0%が肯定的な回答をしています。

特に20代・30代の女性では75.3%と高い割合を示しており、若い世代の女性を中心に家族でのドライブ旅行への関心が高まっていることがうかがえます。

また「高速道路の電光掲示板に渋滞情報が出ていたら？ 」という質問も実施。

実際に高速道路の電光掲示板に渋滞情報が出ていた場合の対応については、渋滞の長さによって行動が変わるようです。

アンケートでは、5kmの渋滞では68.0%、10kmの渋滞では39.6%のドライバーが「ルート変更せずそのまま走行を続ける」と回答。

一方、20km以上の渋滞になると「一般道に降りて走行を続ける」という回答が最も多くなり、40kmの渋滞では48.2%に達しています。

そんな高速道路の電光掲示板には、渋滞情報とともに赤色や緑色の三角マークが表示されることがあります。

しかし、この三角マークの意味を正確に理解しているドライバーは少ないようです。

調査によると、赤色の三角マーク「▲」の意味を「渋滞が増加傾向であること」と正しく回答した人はわずか8.7%。

半数以上（54.4%）が「わからない」と回答し、23.6%は「事故による渋滞であること」と誤解していました。

同様に、緑色の三角マーク「▲」についても、正しい意味である「渋滞が減少傾向であること」と回答した人は10.7%にとどまり、62.2%が「わからない」と答えています。

実際、高速道路の電光掲示板に表示される「緑色の三角マーク」は、渋滞が解消に向かっていることを示すサインです。

この小さな表示を見逃さないことで、「自分がその区間を通る頃には渋滞が緩和しているかもしれない」と判断し、ルート選択の参考にすることができます。

一方、「赤色の三角マーク」は、左側が低く右側が高くなる三角形で、渋滞が発生中または悪化している状況を示しています。

これらのマークを理解しておくことで、運転中の判断がよりスムーズになるでしょう。

高速道路には、道路の構造や交通量によって渋滞が起こりやすい区間があります。

季節や時間帯によっては渋滞の発生をある程度予測できますが、事故など突発的な理由で渋滞が発生することもあり、完全に回避するのは難しいものです。

渋滞を避けるためには、事前に渋滞が予想される時間帯やルートを考慮した計画を立てることが大切です。しかし、予定外の渋滞に巻き込まれないよう、電光掲示板の最新情報をこまめに確認することも重要です。

たとえば、渋滞区間に近づく前に、給油やトイレ休憩を済ませたり、別のルートを選択したりするなど、柔軟な対応を心がけると安心です。

最新の情報を把握しておくだけで、渋滞によるストレスを軽減できる場合もあります。

今年の夏、家族での長距離ドライブを予定している人は、こうした情報を参考に、渋滞を回避したり、心の準備をしたりして、楽しいドライブ旅行を実現してください。

電光掲示板の表示をしっかりとチェックし、状況に応じて柔軟に対応することが、快適なドライブの秘訣です。