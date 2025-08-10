工藤静香、母の故郷・北海道でコンサート開催「私のDNAが急に騒いでしまいましたよ」
歌手の工藤静香が10日にインスタグラムを更新。36年ぶりとなる北海道・旭川でのコンサートを報告し、オフショットを披露した。
【別カット】控え室でのメガネ姿も公開（ほか3枚）
工藤が「36年振りとなる旭川文化会館でのコンサートが無事に終わりました」と投稿したのは複数のオフショット。公開されている写真や動画には、黒のタイトなボトムスにシースルーのトップス、そしてメガネをかけた姿や、控え室で過ごす様子、終演後にスタッフと語り合う姿がなどが収められている。
投稿の中で工藤は「北海道に来て良かった。と、つくづく感じるコンサートでした」と振り返りつつ「母が北海道出身のせいか、私のDNAが急に騒いでしまいましたよ」とコメント。続けて「とっても温かいウェルカミーな優しい風が、ペンライトや皆さんの身体の揺れから伝わってきてね、、、、本当にありがとうございました」とファンへの感謝をつづっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」「くちびるから媚薬」など数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
