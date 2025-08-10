標高800メートル以上、平均気温25度以下で過ごせる「星野リゾート」の“クールケーション施設”に注目！日帰り利用できる施設も
星野リゾートは、近年の世界的な夏の猛暑により、「暑さを避けて涼しい場所で休暇を過ごす」という欧米で広がりつつある新しい旅行トレンド「Coolcation(クールケーション)」(※1)に着目。標高が高い場所に位置する施設で涼しく快適な夏を過ごす新たな旅を提案する。
【写真】涼しい空気のなか、高原植物を楽しめる観光用リフト
一般的に、標高が100メートル高くなると気温は約0.6度下がるといわれている(※2)。星野リゾートが運営する施設のなかでも、標高800メートル以上に位置する「界 奥飛騨」「星のや軽井沢」「星のや富士」「リゾナーレ八ヶ岳」を中心に、夏の暑さから解放され、国内でクールケーションを楽しめる施設を紹介。
※1：「クールケーション」とは、「cool」と「vacation」を組み合わせた造語
※2：国際標準大気による
■背景
近年、日本全国で夏の平均気温が上昇し、猛暑日が増加傾向にある。2025年の夏(7月〜9月)の気温は全国的に平年より高くなることが見込まれており、特に7月末〜8月前半にかけて暑さはピークを迎え、さらに8月後半〜9月にかけては厳しい残暑となることが予想されている(※3)。こうした背景から「涼しい場所で休暇を過ごしたい」というニーズが高まるなか、星野リゾートは、このニーズに応える旅行トレンド「クールケーション」を日本でも推進し、涼やかに過ごす旅を提案。
※3：株式会社ウェザーニューズより、「猛暑見解2025」
■日帰りでクールケーションを楽しめる施設
■標高約1400メートル、平均気温18.2度「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」
群馬県みなかみ町に位置し、首都圏から車や公共交通機関で2時間ほどと好アクセスながら、日本百名山「谷川岳」を満喫できる。土合口駅からロープウェイに乗ると、標高1319メートル地点の「天神平」に到着。天神平からは観光用リフトに乗り、標高1500メートルの天神峠展望台へ向かうのがおすすめ。レトロな風情のリフトからは、夏に開花を迎えるニッコウキスゲの花見を楽しめる。天神峠展望台に併設のテイクアウト式カフェ「Tenjin Cafe」では、季節に合わせたドリンクや軽食を販売。涼やかな空気のなか、ドリンクを片手に、360度の大パノラマを満喫できる。(※4)
※4：ヤマレコ公式サイトより、7月8月の平均気温(群馬県谷川岳天神平)
施設名称：谷川岳ヨッホ by 星野リゾート
所在地：群馬県利根郡みなかみ町湯檜曾湯吹山国有林
■標高1088メートル、平均気温21.7度「雲海テラス」
トマム山の標高1088メートルに位置し、気象条件がそろったときに発生する雲海を間近で観賞できる展望施設。8月の平均最低気温は14度と夏でも非常に涼しく、雲海や山々の雄大な景色をユニークな展望スポットやカフェで楽しみながら、雲の上で迎える最高の朝を体験できる。20周年を迎える今年は、宿泊者限定で雲海テラスを知り尽くしたガイドと巡る「雲海テラスガイドツアー」や、雲海テラスを120パーセント楽しむためのスタッフ直伝「雲海講座」を開催。(※5)
※5：気象庁サイトより、2024年7月8月の日中平均気温(北海道占冠)
施設名称：星野リゾート トマム 雲海テラス
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
■標高約1000メートル、平均気温22.3度「軽井沢温泉 トンボの湯」
夏の避暑地として名高い軽井沢にある、源泉かけ流しの立ち寄り湯「星野温泉 トンボの湯(以下、トンボの湯)」には、2025年7月1日〜9月7日(日)の期間、「トンボの足水浴」が登場。トンボの湯の横に広がる全長約6メートルの足水桶には、国設「野鳥の森」の夏でも冷たい常時12度の湧水かけ流し。さらに上流の足水桶には時間限定で氷が投入される「トンボの足水アイスバス」も登場し、アイスバス体験でとことん涼を感じることができる。足水で涼んだあとは、隣接する「カフェ ハングリースポット」で森の香りに包まれる「森林ソーダ」で心身ともに軽井沢の夏の涼を感じよう。
施設名称：星野温泉 トンボの湯
所在地：長野県軽井沢町星野
■標高約1000メートル、平均気温24.9度「リゾナーレ八ヶ岳」
南アルプス連峰、八ヶ岳、富士山、雄大な自然が360度に広がる、標高約1000メートルの山麓に位置。イタリアの山岳都市を思わせる街並み「ピーマン通り」の1階には、レストランやカフェ、雑貨店が並び、日帰りでも楽しめる。2025年7月12日〜8月24日(日)には、高原野菜の生産が盛んな八ヶ岳で野菜のおいしさを存分に味わえる「八ヶ岳マルシェ2025」が開催予定。地元の生産者とふれあいながら野菜を購入したり、その場で野菜を焼いて味わうことができる。また、規格外品のトマトを使用した「トマトのかき氷」と3種類の「夏野菜のスムージー」が新登場。高原の心地よい気候のなか、旬の野菜を楽しめるこの夏おすすめのイベントだ。(※6)
※6：気象庁サイトより、2024年7月8月の日中平均気温(山梨県大泉)
施設名称：リゾナーレ八ヶ岳
所在地：山梨県北杜市小淵沢町129-1
■この夏おすすめ！クールケーションを満喫できる宿泊施設
■標高約1250メートル、平均気温25.5度「界 奥飛騨」
標高3000メートル級の雄大な北アルプスの名峰に囲まれ、日本屈指の湯量を誇る温泉地である奥飛騨温泉郷に位置する温泉宿。施設の中庭には足湯があり、雄々しい山容と自然が織り成す景色が目の前に広がる。古くから高い木工技術が受け継がれてきた伝統が残るエリアでもあることから、山岳ならではの温泉の楽しみに加え、地元の伝統工芸をモダンに織り交ぜた客室や飛騨の工芸技術に触れる「飛騨の匠体験」も用意。山あいの新鮮な空気や涼やかな風を感じながら、飛騨地域の伝統と技術が輝く文化に触れ、ゆったりと過ごすことができる。(※7)
※7：気象庁サイトより、2024年7月8月の日中平均気温(岐阜県高山)
施設名称：界 奥飛騨
所在地：岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯138
■標高約1000メートル、平均気温22.3度「星のや軽井沢」
浅間山の麓、標高約1000メートルに位置する「星のや軽井沢」は、一日を通してクールケーションを楽しめる。施設を象徴するランドスケープである棚田を囲む棚田ラウンジでは、日中はさわやかな風と緑豊かな夏の情景を楽しみながら、信州ならではの山川の幸や食文化を組み合わせた「棚田アフタヌーンティー -夏-」を味わえ、夜には棚田Barラウンジとなり、モミやアカマツなど5種類の木々を蒸留しブレンドした香木シロップを使った「軽井沢香木かき氷」やドリンクを楽しめる。夜の静けさに響く虫の声や棚田を流れ落ちる水の音など、自然が奏でる心地よい調べに耳を傾けながら、涼やかな夏の夜を過ごそう。(※8)
※8：気象庁サイトより、2024年7月8月の日中平均気温(長野県軽井沢)
施設名称：星のや軽井沢
所在地：長野県軽井沢町星野
■標高約800メートル、平均気温24.5度「星のや富士」
標高800メートルから900メートルにある日本初のグランピングリゾート(※9)「星のや富士」は、富士山の裾野に広がる富士五湖のひとつ、河口湖を望む丘陵に位置。約6ヘクタールの広大な森の中に、クラウドテラスをはじめとした大自然とふれあえるリゾート空間が広がる。「星のや富士」では今夏、こだわりの氷と山梨ならではのフルーツを合わせ、焚き火で熱したウイスキーでフランベして仕上げる「夏夜の森 グランピング焼き氷」を販売。夜の静寂な森の中で、白州ウイスキーとともに味わう至福のひとときを過ごせる。心地よい風を感じながら、虫の音に耳を傾けたり、焚き火のゆらめきを眺めたり、自然を満喫しながらクールケーションを堪能しよう。(※10)
※9：2015年10月 日本国内における「グランピングリゾート」を調査(自社調べ)
※10：気象庁サイトより、2024年7月8月の日中平均気温(山梨県河口湖)
施設名称：星のや富士
所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町大石1408
■星野リゾートについて
“旅を楽しくする”をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマがつむぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験があふれるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる“街ナカ”ホテル「OMO(おも)」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB(ベブ)」、心揺さぶる山ホテル「LUCY(ルーシー)」の6ブランドを中心に、国内外71施設(国内66、海外5)を運営している。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
