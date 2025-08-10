◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」で先発出場し、５―０の６回の４打席目は無死一、二塁で迎えたが、暴投で二、三塁となると、申告敬遠で歩かされた。直後にはベッツが右前２点適時打でさらに２点を加えた。

相手先発は右腕バジットは、すでに１１勝（５敗）を挙げ、防御率４・１２。大谷にとっては、自身７番目に対戦が多い相手で、通算２６打数６安打、２本塁打３打点、打率２割３分１厘をマークしていた。初回先頭の１打席目は３球三振に倒れた。３回２死一塁で迎えた２打席目は、打球速度１１２マイル（約１８０キロ）の強烈な当たりが中前を駆け抜けた。これで８試合連続安打となった。

２―０の５回１死で迎えた３打席目に、先発バジットの外角シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、４１７フィート（約１２７・１メートル）、角度２７度で飛び出した打球は中堅頭上を越え、防球ネットを揺らした。２戦ぶりとなる４０号。現役選手で初めての３年連続４０本塁打を達成した。

前日は、通算２１８勝のレジェンド右腕Ｍ・シャーザー投手（４１）からマルチ安打を含む、６月１５日の本拠地・ジャイアンツ戦以来、４４試合ぶりの３安打固め打ち。レジェンド同士の投げ合いで、６回７安打１失点４奪三振と好投したＣ・カーショー（３７）の通算２１８勝目に貢献した。

試合前にはロバーツ監督が取材に応じ、大谷の次回１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦での古巣初登板は４イニング予定と明言。ロバーツ監督は「彼は水曜日に４イニング投げます。その登板の結果を見て、５イニングまで行けるかどうか判断します。大谷がより長く投げたいと望むことは、私たち全員にとって良いことです」と、２０日（同２１日）の敵地ロッキーズ戦で５回解禁する可能性も示唆した。