◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に２試合ぶりの４０号ソロを放ち、ドジャースの選手では１９５３〜５７年のＤ・スナイダー、０１〜０２年のＳ・グリーン以来、史上３人目の２年連続４０本塁打を達成した。

２点リードの５回１死。３ボール１ストライクからの５球目、右腕・バジットの外角８６・２マイル（約１３８・７キロ）シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度２７度、飛距離４１７フィート（約１２７・１メートル）で中堅フェンス上の防球ネットに着弾した。

チーム１１７試合目での４０本はシーズン１６２試合に換算すると５５発ペース。「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者によると、２０１９年のＣ・ベリンジャー（現ヤンキース）の１２３試合を上回る球団最速記録となった。大谷は自己最多の５４本塁打を放った昨季も４０号はチーム１２９試合目だった。

大谷はエンゼルス時代の２１年に４６本塁打で初めて４０本に到達し、２３年からは２年連続で達成。ドジャース移籍１年目の昨季は５４発を放った。そしてこの日の一発で、現役選手では唯一の３年連続の大台に達した。Ａ・ジャッジ（ヤンキース）らも成し遂げていない領域に足を踏み入れた。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ４０本