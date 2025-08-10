大谷翔平、現役唯一の３年連続４０号 ドジャース移籍後２年連続で球団史上３人目 １１７試合で到達は球団最速
◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）
ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に２試合ぶりの４０号ソロを放ち、ドジャースの選手では１９５３〜５７年のＤ・スナイダー、０１〜０２年のＳ・グリーン以来、史上３人目の２年連続４０本塁打を達成した。
２点リードの５回１死。３ボール１ストライクからの５球目、右腕・バジットの外角８６・２マイル（約１３８・７キロ）シンカーを完璧に捉え、打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度２７度、飛距離４１７フィート（約１２７・１メートル）で中堅フェンス上の防球ネットに着弾した。
チーム１１７試合目での４０本はシーズン１６２試合に換算すると５５発ペース。「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者によると、２０１９年のＣ・ベリンジャー（現ヤンキース）の１２３試合を上回る球団最速記録となった。大谷は自己最多の５４本塁打を放った昨季も４０号はチーム１２９試合目だった。
大谷はエンゼルス時代の２１年に４６本塁打で初めて４０本に到達し、２３年からは２年連続で達成。ドジャース移籍１年目の昨季は５４発を放った。そしてこの日の一発で、現役選手では唯一の３年連続の大台に達した。Ａ・ジャッジ（ヤンキース）らも成し遂げていない領域に足を踏み入れた。
◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）
▽１８年 ２２本
▽１９年 １８本
▽２０年 ７本
▽２１年 ４６本
▽２２年 ３４本
▽２３年 ４４本★
▽２４年 ５４本★
▽２５年 ４０本