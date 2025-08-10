双子を妊娠中のタレント・中川翔子がイメチェン姿などを公開し、反響を呼んでいる。

１０日までにインスタグラムで「ヒャダインさんと仲良しラジオ生放送トークでしたーアニソンアカデミーも今日からついに産休！めっちゃ楽しかった！ポケんちのインとたんポーズを久々に。なんかわたしデカくない？いやデカい はやくまた復帰できたらいいなぁ」とつづると、音楽プロデューサーのヒャダインこと前山田健一との２ショットを「＃デカい＃スイカが入ってそう」というハッシュタグを付けてアップ。２人が制服姿の写真も披露した。

「そして髪を切りましたよー 切ったというかエクステをはずしました！」と明かし、イメージチェンジした姿をも併せて公開。「地毛が少なく細い超猫っ毛だから基本的にずっとエクステはついてる状態だったんですよ、ドラマ あなそれ のときだけはずしたかな？あとはエクステないとボリュームなくて！でもさすがに長時間美容院が今後難しいかと思ってはずしちゃいました！どうかな？大丈夫そう？」とファンに呼びかけた。

この投稿にファンからは「わーーすくすくとお腹のなかで育っていらっしゃるんですね」「髪、全然問題ないですよ可愛いいい」「とても綺麗です」「しょこたんとヒャダさんの組み合わせ最高です 産後いつかポケどこお二人で出て欲しいです！！！！」といったコメントが寄せられている。