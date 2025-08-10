韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、イ・サンウォンがあまりにもセクシーなステージで魅了した。

【映像】「国宝級」美しすぎると話題の練習生（全身姿も）

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「期待値以下」と言われてビリになるも…

イ・サンウォン（22歳）はかつてBTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHITエンターテインメントの公開練習生グループ・Trainee Aのメンバーとして活動していた過去があり、視聴者からの投票でも上位をキープしている練習生。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では“アベンジャーズ”が揃ったと期待を集めるaespa「Whiplash」チームで、キリングパートを務める。

勝利間違いなしと思われていた「Whiplash」チームだが、リハーサルではメンバーの息が合わず、マスターたちは「残念だね」「クリーンじゃなかった」と苦い表情を浮かべていた。KANYから「今日何があったの？しっかりしてよ。みんなオールスターなんだからね」と問い詰められ、自らメンバーを選んだユメキは涙を流す。その姿にサンウォンは「ユメキ兄さんまで泣いていてすごく申し訳なくなりました。自分がキリングパートとして力不足だったのかなと」と肩を落とす。

練習期間のダンスレッスンでサンウォンは、リズムを逃し、KINKYに「一体どこがキリングパートなのかずっと考えてた。全くキリングパートって感じがしない」と厳しい評価をされてしまっていた。「緊張して萎縮してしまいました」「一体どうすればいいんだろう」とすっかり落ち込むサンウォン。

さらに練習生評価では、チームメイトのジョウアンシンが「生歌が安定していた」と高評価を得る一方で、サンウォンは「期待値以下」と言われてビリに。「アンシンがキリングパートに似合う。パートを手放した方がいいのかもしれない」とサンウォンは思い悩む。しかしメンバーに正直な心境を吐露すると、ユメキは「僕は変えるべきだとは一度も思わなかった。僕が言いたいのは、僕たちは本当に君の事を信頼しているってこと。サンウォンが自分自身を信じてほしい」と励まし、サンウォンは少しずつ自信を取り戻していった。

緊張のままに迎えた本番のステージ。サンウォンはオープニングから気迫に満ちた表情を放ち、全身から色気を放出していく。キリングパートもセクシーに決め、大きな感性を起こした。また原曲で“スーパージゼルタイム”として知られるパートでは、サンウォンがセンターに立って扇状にメンバーが広がり、その迫力に大歓声が起こった。サンウォンはエンディングでもセンターに立ち、圧倒的なオーラに場内ではざわつきが止まらない。

視聴者からは「やばいやばい」「鳥肌が止まらない」「寿命延びた」「使い方贅沢すぎ」「メロすぎ」「サンウォンに首輪付けたの誰？天才」「首すじ国宝級」「色気やばい」「伝説のステージ」などのコメントが殺到し、練習生たちも「男なのにドキドキするね」「本当にうますぎる」「顔もすごいし、実力もオーバーだよ」「まさにレジェンド」「どうやって勝てるの？」と絶賛。マスターたちも「サンウォンは本当に素晴らしい」「よすぎます」「彼のすべてのパートをうまくこなしましたね」と彼のオーラに見惚れていた。そしてサンウォンは個人としても、チームとしても、見事勝利を収めた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）