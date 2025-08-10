高橋克典、“姪っ子”とのクールなモノクロ写真に反響「かっけぇっす」「シビれます」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の公式インスタグラムが、10日までに更新され、高橋克典と“姪っ子”役の瀧内公美との2ショットが公開された。
【写真あり】シビれる…！高橋克典、“姪っ子”とクールなモノクロショット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
瀧内が演じる本庄杏は、行動力と正義感を併せ持つ捜査官。24年放送の前作『新空港占拠』から登場し、今作では警視庁刑事部BCCT捜査員として活躍している。高橋が演じる警視庁警備部長・屋代圭吾は、今作から登場した新キャラクター。姪っ子である本庄と同様に正義感が強くストイックな性格で、作中では強面な表情を見せている。
公式アカウントは「モノクロクールシリーズに本庄と屋代が参戦」とつづり、高橋と瀧内が階段を利用してクールに決める白黒写真を公開。クールな雰囲気を放っている。
この投稿には「かっけぇっす」「きまってる〜」「渋くてかっこいい〜」「絵になりますねー」「シビレます！」といった声が寄せられている。
