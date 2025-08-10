オケージョンにも使いやすい【ノースリブラウス】をマーク
デイリーコーデはもちろん、オケージョンにも使いやすいすっきりとしたノースリブラウスに注目。今の時期なら１枚で、秋が深まってきたらアウターを羽織って活躍させてください♡今季、アクセなしでも華やかに盛れるデザインが目立ってました！
ボリューム満点のフリル使いがロマンティック
ノースリフリルブラウス／SNIDEL
ツヤとシアー感のあるオーガンジーフリルで仕立てた華やかトップス。フリルを３段あしらってボリューム満点に仕上げたデザインですが、ノースリなのであくまですっきりとした印象。ロマンティックかつ上品に着こなせます。またたっぷりのフリルが肩周りもカバーするので体型が気になる方にもおすすめ。
バックには細リボンストラップを配置し、バックスタイルまで抜かりなく。アイボリー、ブラック、サックス、ピンクの４色展開です。
肩まで覆うビッグサイズの刺繍カラーが小顔効果を演出
エンブロイダリーレースカラーブラウス／SNIDEL
まず目をひくのは、ロマンティックなエンブロイダリーレース襟。顔まわりをパッと華やかに演出すると同時に小顔効果も後押しします。さらに胸元にはリボンもプラスしてエレガントに♡
きれいめなパンツと組んでモードに仕上げてても、デニムやスカートに合わせてもなんなくハマる使い勝手の良さも魅力。合わせるボトムによって印象がガラッと変わるのでスタイリングの幅が広がります。
カラーはホワイト、ブラック、バーガンディの３色です。
単品使いのほかレイヤードしてもこなれ見え
ビッグカラーノースリブラウス／FURFUR
小顔効果満点のビッグカラーデザインのブラウスは１枚で着こなすほか、ニットなどのトップスのインナーに加えるのも◎。立体的な花柄レースがポイントです。
カラーはホワイト、ブラック、ライトブルーの３色。
ジャケットやカーディガンのインナーとしても便利
チュールボウタイノースリブラウス／SNIDEL
ベースはシンプルなノースリーブトップス。首元にボリュームをきかせたボウタイをプラスして、華やかにアップデートしました。ボリューム満点のボウタイは透け感があるので重く見えず、バランス良く着こなせます。ジャケットやカーディガンのインナーにも◎で、通勤服としても活躍しそう。
ホワイト、グレー、ブラックの３色展開です。
接触冷感機能搭載で汗ばむ季節も着心地◎
ウォッシャブルクールサテンノースリブラウス／ウォッシャブル・接触冷感／FRAY I.D
自宅で洗濯できて、接触冷感機能と搭載した機能性抜群なブラウス。シルクのようななめらかな肌触りも魅力です。
首周りはすっきりとしたスキッパーデザイン。ボトムからアウトしてもタックインしてもバランス良く決まる丈感もポイントです。
アイボリー、ピンク、ブラウンの３色展開。