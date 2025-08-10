出口夏希、デコルテ輝くキャミ姿 肌見せスタイルでピクニック楽しむ「良すぎる」「海外にいらっしゃる!?」「本物の女神」
俳優の出口夏希（23）が9日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿の肌見せスタイルを披露した。
【写真】「良すぎる」デコルテ輝くキャミ姿を披露した出口夏希
投稿では6枚の写真をアップ。赤いキャミソール姿でピクニックを楽しむ様子や自由の女神像、水玉のキャミワンピで街を散策する様子を披露した。美麗なデコルテがあらわとなった肌見せスタイルで、ヘルシーな色気を漂わせている。
この姿にファンからは「可愛すぎだろ...」「ただただ良すぎる」「ボブの夏希ちゃん大優勝すぎる」「海外にいらっしゃる!?」「ニューヨークかな？」「本物の女神」など、さまざまな反響が寄せられている。
