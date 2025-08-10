大分市のTOS本社の情報カメラ（10日午前11時45分ごろ）

大分地方気象台は、10日夜のはじめごろから11日朝にかけて、大分県では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。

土砂災害への厳重な警戒が必要です。

気象台によりますと、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっていて、大分県では、11日夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあるということです。

予想される雨の量は以下の通りです（いずれも多い所）。

◆10日の予想1時間降水量

中部 20ミリ

北部 40ミリ

西部 50ミリ

南部 20ミリ

◆11日の予想1時間降水量

中部 30ミリ

北部 50ミリ

西部 50ミリ

南部 20ミリ

◆予想24時間降水量（10日正午から11日正午まで）

中部 100ミリ

北部 150ミリ

西部 200ミリ

南部 100ミリ

◆予想24時間降水量（11日正午から12日正午まで）

中部60ミリ

北部80ミリ

西部 120ミリ

南部50ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあるということです。

気象台は土砂災害への厳重な警戒のほか、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫への警戒を呼びかけています。