ちょっと何言ったの!!? 40歳彼女を傷つけられたと思った年下彼氏、母親を責め立てて……？【ないものねだりの女達。 #653】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
圭吾のお母さんから交際を認めてもらった真琴。どのように返答するのでしょうか……？
圭吾もしっかり真琴の味方をしてくれて、本当にいい人に出会いましたね……！ これで真琴も安心して圭吾と交際できるのではないでしょうか？
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。