BLACKPINKリサ、全身赤の大胆衣装姿で美脚全開「セクシー」「憧れのプロポーション」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が10日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】BLACKPINKリサ、太もも全開の奇抜衣装
6日にイタリア・ミラノのイッポドローモ・スナイ・ラ・マウラで「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN MILAN」 を開催した同グループ。リサは赤いエナメル素材のボディースーツを着こなし、美しいボディラインや脚線美を大胆に披露した。
この投稿にファンからは「セクシー」「圧巻のスタイル」「かっこよすぎ」「憧れのプロポーション」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BLACKPINKリサ、太もも全開の奇抜衣装
◆リサ、抜群スタイル披露
6日にイタリア・ミラノのイッポドローモ・スナイ・ラ・マウラで「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN MILAN」 を開催した同グループ。リサは赤いエナメル素材のボディースーツを着こなし、美しいボディラインや脚線美を大胆に披露した。
この投稿にファンからは「セクシー」「圧巻のスタイル」「かっこよすぎ」「憧れのプロポーション」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】