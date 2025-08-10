日向坂46松田好花、放送作家シリーズ続編決定 四期生11人の“本音”に迫る【放送作家松田好花 リターンズ】
【モデルプレス＝2025/08/10】日向坂46の松田好花が放送作家として企画から番組作りに挑戦するプロジェクトの続編「放送作家松田好花 リターンズ」（テレビ東京系ほか／11日午前10時05分〜）が放送決定。あわせて、企画内容が解禁された。
【写真】松田好花、番組でのキュートなオフショット
今回の企画は、その名も「Sinterview〜二回聞くと見えてくる〜」。Sinterviewとは、「朝と疲れ果てた夜に2度同じインタビューを敢行。その回答に変化が出るのかを検証する企画」。普段はアイドルという職業上、なかなか本音で話しづらい後輩たちの本音・素・人間性を引き出すことを目的に、松田が考案したさまざまなシチュエーションで同じ質問をしていく。とんでもなく急な坂道ダッシュや、激臭のタクシーに乗らされるメンバーも？どんな本音を引き出すことができるのか。
また、今回も企画のアドバイスをもらいに佐久間宣行のもとを訪れたところ、“ドキュメントとトーク番組以外で本音を聞き出したい”という構想に対して「ワクワクする企画の入り口」と絶賛された。企画の見届け人はマヂカルラブリー。収録後には「すごく素敵な番組」と絶賛した。松田も満足の番組に仕上がっている。（modelpress編集部）
日向坂46松田好花、四期生11人（石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈）、佐久間宣行、マヂカルラブリー
テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【Not Sponsored 記事】
◆松田好花、放送作家シリーズ続編決定
◆出演者
◆番組放送局
