【飛んでけ聖剣】 8月10日 連載開始

【拡大画像へ】

Cygamesは8月10日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「飛んでけ聖剣」の連載を開始した。

本作はヴィコ氏が描く、超絶アクションマンガ。夢を諦めた底辺ハンターが聖剣と出会い、救世主に成り上がる姿が描かれる。

□サイコミ「飛んでけ聖剣」のページ

【飛んでけ聖剣】

異世界へのゲートが発生する現代。

夢を諦めた底辺ハンターのカタギリ 28歳は「聖剣」と出会い、救世主に--!?

FからSSS級へ！成り上がり超絶アクション！

【担当編集からのおすすめコメント】

モンスターを退治するハンターという職業がある世界を舞台に、

夢を諦め生きていた底辺ハンターのカタギリが聖剣と出会い、人々を救っていくお話です！

王道な成り上がりのストーリーは読んでいて胸が熱くなりますし、

とにかくヴィコ先生の描かれる圧巻のバトル表現が凄まじいです……！

カタギリが聖剣に振り回されながらモンスターを倒す様子にもご注目ください！

【試し読み】

(C) Vico / Cygames, Inc.