救世主に成り上がれ！ 超絶アクションマンガ「飛んでけ聖剣」がサイコミにて連載開始
【飛んでけ聖剣】 8月10日 連載開始
異世界へのゲートが発生する現代。
【担当編集からのおすすめコメント】
モンスターを退治するハンターという職業がある世界を舞台に、
Cygamesは8月10日、マンガ配信サービス「サイコミ」にてマンガ「飛んでけ聖剣」の連載を開始した。
本作はヴィコ氏が描く、超絶アクションマンガ。夢を諦めた底辺ハンターが聖剣と出会い、救世主に成り上がる姿が描かれる。
異世界へのゲートが発生する現代。
夢を諦めた底辺ハンターのカタギリ 28歳は「聖剣」と出会い、救世主に--!?
FからSSS級へ！成り上がり超絶アクション！
モンスターを退治するハンターという職業がある世界を舞台に、
夢を諦め生きていた底辺ハンターのカタギリが聖剣と出会い、人々を救っていくお話です！
王道な成り上がりのストーリーは読んでいて胸が熱くなりますし、
とにかくヴィコ先生の描かれる圧巻のバトル表現が凄まじいです……！
カタギリが聖剣に振り回されながらモンスターを倒す様子にもご注目ください！
(C) Vico / Cygames, Inc.