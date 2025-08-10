コンタクトも手術も進化中! 「近視」や「遠視」の最新の治療方法を医師が解説!

近視や遠視の改善方法には、メガネやコンタクトといったおなじみの手段から、手術による視力矯正まで、実はさまざまな選択肢があります。近年では、角膜を削るレーシックに代わり、取り外しもできるICL（有水晶体眼内レンズ）が注目されるなど、治療法も進化しています。それぞれの方法のメリット・デメリットや注意点について山本先生に伺いました。

監修医師：

山本 篤志（山本眼科医院）

日本大学医学部卒業。2019年、神奈川県平塚市で半世紀以上の歴史を誇る「山本眼科医院」の院長と医療法人「光耀会」の理事長に就任。3代にわたり4万例以上の白内障手術を手がけており、「医療の進歩に合わせた医療」をモットーに掲げている。日本眼科学会認定専門医、日本眼科学会眼科PDT認定医。

編集部

近視や遠視を改善する方法について教えてください。

山本先生

もっとも一般的なのは、メガネやコンタクトレンズでしょう。メガネは目に優しい方法といえますので、軽めの近視や遠視ならメガネを推奨します。一方、コンタクトレンズの中には、医療機具としての認証を取れていないものも含まれますので、注意してください。感染症やアレルギーの原因になります。医師が処方するコンタクトレンズなら安心です。

編集部

手術でも対応できるのですよね？

山本先生

一昔前までは、角膜の厚みそのものを変える手術である「レーシック」が主流でした。ただ、合併症やドライアイのリスクや、衛生管理を怠ったことによる医療事故が大きく報道されたことにより、いまでは症例数が激減しています。替わって登場したのが、目の中にコンタクトレンズを埋入する「ICL」です。

編集部

「ICL」の特徴は？

山本先生

「ICL」は、術後の見え方に不満があった場合にも取り出して元の状態に戻すことができる“可逆性”が特徴です。また、度数を変えたレンズを再手術することも可能です。今は遠視と近視が適応ですが、そのうち老眼用のICLも登場してくるでしょう。費用は、片目で30万円前後、両目だと倍になります。

編集部

そのほかにも、遠視・近視の対処法はありますか？

山本先生

「オルソケラトロジー」という、夜間に装着するタイプのコンタクトレンズもあります。これは、見え具合を調整するレンズというより、一種の矯正装置です。近眼の矯正と抑制の双方で効果があり、遠視は一部のメーカーに限られます。

※この記事はメディカルドックにて【近視や遠視を治す方法はありますか？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。