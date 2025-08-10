ウイスキーと聞くと、おじさんの飲み物だとか、歴史への理解や難しいうんちくが必要なイメージがあるかもしれない。また、近年はジャパニーズウイスキーが高騰して話題になっているためか、興味はあるけれども、初心者は手を出しにくいかも……と感じている人も多いのではないだろうか。

そんな人におすすめしたい一冊が、『世界一やさしいウイスキーの味覚図鑑』（朝倉あさげ／著、omiso／イラスト／カンゼン刊）である。本書はこれまでの類書に多かった歴史やうんちくの要素を敢えて省き、“味覚”に特化してまとめられたこれまでにない一冊で、ストレート、ロック、ハイボールの３つの飲み方が詳しく紹介されている。

これまで多くのウイスキーを嗜んだ著者が厳選した138本を掲載。柔らかい印象のイラストでボトルが描かれ、言語された味覚やチャート、味わい方を紹介する構成だが、嬉しいのは、高級ボトル一辺倒だけでなくいわゆる手に入れやすい価格帯のウイスキーが掲載されている点だ。買うときの参考資料にしても良さそうだし、ウイスキーに興味のあるビギナーも見ているだけで楽しく、愛好家ならばより深く楽しめる本になっている。

今回、ウイスキーの愛好家として知られる安田美沙子さんに、ウイスキーの魅力、味わい方や本書の魅力について話を聞いた。

■ウイスキーの醍醐味って？

――安田さんはウイスキーの愛好家として知られております。初めてウイスキーを飲んだ時の第一印象を教えてください。

安田：初めて飲んだのは学生の頃だと思います。当時はおいしさがわからなかったんです。ところが、番組のロケで、トワイスアップ（注：ウイスキーと同量の水をグラスに注いで飲むこと）を飲んだ時に「おいしい」と思って。香ばしいポップコーンみたいな風味、そして樽の香り……これがウイスキーのおいしさなんだ、と知りました。

――これを機に、ウイスキーが好きになったわけですね。

安田：そうですね。ちなみに、その番組はネギとウイスキーのペアリングがテーマで、ネギ風味のタレがかかった唐揚げなどを味わいました。組み合わせる食事によって、ウイスキーの味わいが全然違うのが面白かったんです。このロケが終わってすぐに、自分でもウイスキーをネットで購入して、「グレンモーレンジィ」を家でも飲むようになりました。

それ以降、ウイスキーは定期的に買って楽しんでいます。やっぱり、食事に合わせるのがいいなと思います。私の場合、お店ではまず最初にビールを飲み、２杯目からはウイスキーなどの他のお酒を頼んでいて。揚げ物の時はハイボールがいいなとか、料理に合わせてウイスキーを選んでいますね。

安田：飲めるなら毎晩飲みたいくらいお酒が好きなんです（笑）、家では食事に合うウイスキーを置いています。ホームパーティーをするときは友達がウイスキーを持ってきてくれたりして。とてもありがたいことに、珍しいものを味わう機会も増えています。

■好みの味を見つけると視点が変わります

――世間一般的にはウイスキーは男性が飲むものというイメージがあります。安田さんは、どんな印象をお持ちでしょうか。

安田：ウイスキーの魅力は食事と一緒に楽しめるのが一番ですね。以前、ウイスキーのイベントで、フォアグラに合わせて一口飲んだときは、そのマリアージュに感動しました。

女性同士でお酒を飲むときにも向いているなと思います。ストレートやロックで飲んだ時の味と、食事と合わせるときの味、それぞれの一口に魅力があるので女性の友達と語り合うのも楽しいです。ヘルシーなお酒なので、飲んだ後の“罪悪感”がないのも魅力。今日は酔いたいなあ……というときは、ストレートだとすぐに酔えるのもいいですよね（笑）。

――和食ともウイスキーは相性がいいですよね。

安田：そうですね。食事を引き立ててくれるお酒だと思います。さっぱりしたもの、淡白なもの、濃いもの……どんなものにでも合うウイスキーがありますし、お互いに魅力を引き立て合う感じがたまらないですよね。

――ところが、お酒が苦手な人、馴染みのない人にはウイスキーは「変な味がする」と感じるそうです。それがハードルが高いとされる要因だといいます。

安田：私も、最初はハイボールでさえも全然飲めなかったです。ただ、ウイスキーのなかには好みの味がきっとあると思うんですよ。一つ好みの味を見つけると、私のようにそこから視野が広がっていくと思います。なので、この『世界一やさしいウイスキーの味覚図鑑』を参考に、いろいろな種類にトライしてみるといいかもしれませんね。

■ママ友と語り合いながらウイスキーを味わう

――『世界一やさしいウイスキーの味覚図鑑』に掲載されているなかで、安田さんのおすすめはありますか。

安田：やっぱり「グレンモーレンジィ」です。グラスで水で割るだけでこんなに飲みやすいんだと、感動します。最初飲んだときに、名前からしてもオレンジが入っているのかなと思ったくらいです。柑橘系の香りがさわやかで、ガツンとした感じがなくて飲みやすいので、初心者にも女性にも飲んでほしいウイスキーです。

――美味しそうですね。ぜひ飲んでみたいです。

あとウイスキーは、ジョッキではなくグラスで味わえるのも嬉しいです。上品に香りを楽しみながら、ゆっくりとお酒を飲むことができるきっかけになりました。私のなかのウイスキーの概念を変えてくれました。

――ウイスキーをこんなシチュエーションで飲んだら楽しいかも、といった安田さん流の楽しみ方があれば教えてください。

安田：ママ友が湘南の方に住んでいるのですが、久しぶりに遊びに行って、一緒にお泊りすることがありました。向こうの家にウイスキーを一本送りつけておいて、その日は飲み明かすことを決めました。CHAGE and ASKAの音楽を流し、結構酔いながら、夜通しいろいろと育児のことを愚痴ったり近況を共有したりしました。

友人と本音トークをする場面にウイスキーがあると、仲も一層深まると思います。ウイスキーはアルコール度数が強いですが、私はあまり悪酔いしませんし、翌日に残らないのも嬉しいんです。翌日はそのママ友と、鎌倉の蕎麦を食べに行きました（笑）。

例えばホームパーティーでウイスキーを何本か用意して、友人やお客さんと料理に合うものを楽しむのも素敵だと思います。

――ウイスキーに合わせて料理を作ることもありますか。

安田：美味しい食材や旬のものがあれば、料理に合わせてウイスキーを用意しておくことがあります。というのも、私が料理を始めたのはお酒が好きが高じて、おつまみとして合うものを作るのがきっかけなんです。そこから栄養の勉強を始めて、今では食育などの資格を取ってしまうほどに料理に夢中になってしまいました（笑）。

■手ごろな価格から楽しめるのもウイスキーの魅力

――他のお酒にはない、ウイスキーの魅力はどんなところでしょうか。

安田：一口飲んだ後に広がる香りが私好みなのです。本当にいいウイスキーは少量味わうだけでも幸せだし、樽の香りを感じながら、ちびちびと飲むのはとても贅沢だと思います。「山粼」のヴィンテージものを飲んだ時は、とろっとしたはちみつのような舌ざわりが衝撃的でした。でもウイスキーはプレミア価格で語られがちですけど、銘柄にこだわらずにハイボールで飲めば安くて気軽に飲めますし、十分に香りが楽しめると思います。

――『世界一やさしいウイスキーの味覚図鑑』には138本のウイスキーと、その味わい方が紹介されています。どんな人におすすめしたいと思いますか。

安田：初心者の方にはもちろんですが、既にいろいろな種類を飲んでいて、新しい刺激が欲しい人にもおすすめです。一つの種類に対して飲み方がいっぱいありますし、いつもとちょっと違うものを飲んでみたいなと思ったときに、このテイストのウイスキーを買ってみようかなと参考になると思います。

好きなウイスキーがあると、自分の味覚についても深く知るきっかけになります。それは自分の好きなお酒の味や料理をもっと深く知ることにも繋がるのではないでしょうか。

――面白いですね。安田さんが料理を深く探求するようになったのもお酒がきっかけですものね。

安田：そうですね。この本には、様々な情報がまとめられているので、とても勉強になりました。私はウイスキーの歴史などのバックグラウンドが、十分にわかっているわけではありませんが、事典感覚で調べられることができて、ページをめくっているだけでも知識が深まりそうです。歴史や味わい方を覚えて、人前で話せるとかっこいいなって思います。歴史や製法が分かれば、よりウイスキーを味わい深く感じられるのではないでしょうか。

――これからウイスキーを飲んでみよう、勉強しようと思っている人に向けてコメントをお願いします。

安田：『世界一やさしいウイスキーの味覚図鑑』をぜひ手元においてほしいです。この本はイラストや大切なことが簡潔にまとめられているので、読書が苦手な人でも読めると思いました。まだウイスキーを飲んだことがないけれど、知りたいと言う人におすすめしたいです。自分の趣味のなかにウイスキーというジャンルができると、今までと違う大人だけの時間が楽しめるようになると思います。ぜひこの本を読んで、ウイスキーの世界を存分に味わってほしいです。