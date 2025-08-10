タレント・おのののか（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの新居の様子を公開した。

「ともちん @tomo.i_0703 プロデュースのスキンケアブランド @bebe_peaudebebe のポップアップにいったら本人いたよ」と元AKB48でタレントの板野友美とのツーショットをアップした。

「お肌つるっつるの、ぷるんぷるんで 可愛すぎたから私もスキンケアがんばろ」とつづった。

「いつも子連れでバタバタして さくっと自撮りしか写真撮れないから ツーショット地味に嬉しかったよ、、笑」と記した。

「ちょっと前に 新居にお邪魔したときの写真も〜らぶ」と記し、板野の新居での様子も公開。板野の夫でヤクルトの高橋奎二投手や、おのの夫で競泳選手の塩浦慎理や、子どもたちの姿も。

この投稿に、板野は「わぁーー 嬉しい めっちゃ楽しかったね！！」と反応。おのも「またあそぼーーー」と返信。

フォロワーからも「素敵な交流関係」「2人共カワイイすぎる」「素敵な集合写真と素敵なライフ」などの声が寄せられている。