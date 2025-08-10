節目の40号…放送席にまで伝わった変化

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発し、2試合ぶりの40号を放った。40号到達は3年連続4度目。ドジャースのOB解説者は、この一発を事前に“予言”していたという。

大谷は2-0とリードした5回1死無走者で打席に立ち、ブルージェイズの先発右腕バシットの5球目、外角低めに逃げていくシンカーをとらえた。高々と上がった打球は中堅バックスクリーンへ。打球速度107.8マイル（約173.48キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）の一撃だった。

この一発を“予言”していたのが、ドジャースの元エースで、米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」で解説を務める通算204勝右腕のオーレル・ハーシュハイザー氏だ。

実況のジョー・デービス氏が本塁打の直後「投球の直前、あなたは私のほうを見て空を指さし、『彼はデカいのを打つぞ』と言いましたね」とハーシュハイザー氏に話を振ると「彼がかなり集中しているように見えたからね」とその理由を説明している。

さらに「最初の打席で三振しましたが、それ以降、打席でかなり落ち着いているように見えました。バシットには彼をアウトにできるような球がなかった。オオタニは最初の2打席でかなり学習しました。私だったら4球連続でボールを投げていました。ストライクは投げなかったでしょう」と、投手がもっと警戒すべきだったとした。

大谷は8月の本塁打は2本目。さらに8試合連続安打と調子を上げてきている。



（THE ANSWER編集部）