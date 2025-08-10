¡ÖBoys¡¡be¡×ÀéÅÄÍõÀ¸¡¡¥è¥¬¤ò»Ï¤á¤Æ½ÀÆðÀ¸þ¾å¤Ø¡¡²¿¤Ç¤â½ÀÆð¤ËµÛ¼ýÃæ
¡¡¡Ú¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈJr.¡Û´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÖBoys¡¡be¡×¤ÎÀéÅÄÍõÀ¸¡Ê¤¢¤ª¤¤¡¢16¡Ë¤ÏºÇ¶á»Ï¤á¤¿¥è¥¬¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢´À¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»å²ì¡¡Æü¸þ»Ò¡Ë
¡¡¤³¤³1¥«·î¤¯¤é¤¤¡¢¥è¥¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹ÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¡¢Êì¤«¤é¡Ö¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï²È¤Ç¼«¼çÎý¤¹¤ë»þ¤Ë½ÀÆð¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ÜËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¡×¡£¸å¤í¤Ë¾å¤²¤¿µÓ¤òÆ±¤¸Êý¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÏÓ¤ÏÃÏÌÌ¤È¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤Ë¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂÎ¤òÁ°·¹»ÑÀª¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤Î¼´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´ñÎï¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸µ¡¹ÇÇØ¤Ç»ÑÀª¤òÀµ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¥è¥¬¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç»ß¤Þ¤ë»þ¤Î·Á¤Ê¤É¤Ë¤â°Õ¼±¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥è¥¬Ãæ¤Ï¥è¥¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥è¥¬¤ÇÀº¿ÀÌÌ¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Boys¡¡be¤Ï11¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤Î¸ÄÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥è¥¬¤Ç½ÀÆðÀ¤ä¶ÚÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤ò´ñÎï¤ÇÌöÆ°´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡þÀéÅÄ¡¡ÍõÀ¸¡Ê¤»¤ó¤À¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë12·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£19Ç¯12·î22ÆüÆþ½ê¡£ÆÃµ»¤Ï¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢·ì±Õ·¿B¡£