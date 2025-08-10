アイドルに交じった女子ゴルファーが「全然違和感ない」 臼井麗香のダンスが「完璧過ぎん？」と話題
インスタグラムで報告
女子ゴルフの臼井麗香（プラスアルファ・コンサルティング）が、アイドルグループ「iLiFE!」に交じって、キレキレの踊りを見せた場面に反響が広がっている。ステージに上がりメンバーと遜色ないダンスを披露。ファンからは「ダンス完璧過ぎん？」と驚きの声が上がっている。
臼井はファッションイベント「関西コレクション」に参加。女子プロゴルファーの菅沼菜々とともに、「ilifeさんとコラボでライブをさせて頂きました」とインスタグラムで報告し、投稿には実際のダンスシーンも添えられた。
白のきらびやかな衣装を纏った臼井は、「iLiFE!」のメンバーとともに音楽に合わせてリズミカルにダンス。波長に合わせて完璧にこなす姿にファンからは熱視線が注がれ、コメント欄には感嘆の声が溢れていた。
「アイドルが本業のように素晴らしい」
「全然違和感ない」
「馴染んでる」
「すげぇ！アイドルでいける」
「普通にアイドルでイケるかと」
「センター確定」
「ダンス完璧過ぎん？」
文面には「心に残るとても幸せな時間で本当に可愛くて優しいilifeさんの箱推しになりました」「この様な機会を下さった関西コレクション様 そしてゴルフ以外の私も全力で応援して下さるみんなに感謝でいっぱいです ありがとうございました」ともつづり、万感の思いを覗かせていた。
（THE ANSWER編集部）