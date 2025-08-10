26ºÐÆüËÜ¿Í¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¡¡ÃÏ¸µ»æ¤¬¹âÉ¾²Á¡Ö³åºÓ¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¥ê¡¼¥ºMFÅÄÃæÊË¤Ï¸åÈ¾22Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡º£µ¨¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Î¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤ÎÌ¾ÌçAC¥ß¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óÌµÇÔ¤Î¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î9Æü¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ç¥ß¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾31Ê¬¤ËFW¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾23Ê¬¤ËMF¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ï¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¸åÈ¾22Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾å¡¹¤Î¥×¥ì¡¼¡£Á°È¾45Ê¬¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ÆÌ£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤ÏÅÄÃæ¤Ë¡Ö7¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è»þ¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë»þ¤â¡¢Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥ê¡¼¥º¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤â¡Ö7¡×¤È¤µ¤ì¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë³åºÓ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Î¾¥µ¥¤¥É¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¯»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2ÉôÁêÅö¡Ë¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¥Á¡¼¥à¤Î¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢8·î18Æü¤Ë¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë