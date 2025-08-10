日向坂46松田好花が、放送作家として四期生の“本音”に迫る！『放送作家松田好花 リターンズ』企画内容解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■松田好花自身も大満足！後輩たちの本音を引き出す独特な切り口のインタビュー企画

テレ東にて8月11日10時5分から放送される、日向坂46松田好花が放送作家として企画から番組作りに挑戦するプロジェクトの続編『放送作家松田好花 リターンズ』の企画内容が、日向坂46の四期生11人へのインタビュー企画「Sinterview～二回聞くと見えてくる～」となることが発表された。

自身で「問題作」と語った前作からは一転、大満足の出来となった今回の企画「Sinterview～二回聞くと見えてくる～」は、「朝と疲れ果てた夜に2度同じインタビューを敢行。その回答に変化が出るのかを検証する」というもの。

普段はアイドルという職業上、なかなか本音で話しづらい後輩たちの本音・素・人間性を引き出すことを目的に、松田好花が考案したさまざまなシチュエーションで同じ質問をしていく。とんでもなく急な坂道ダッシュや、激臭のタクシーに乗らされるメンバーも!?果たしてどんな本音を引き出すことができるのか。

また、今回も企画のアドバイスをもらいに相談役・佐久間宣行のもとを訪れたところ、“ドキュメントとトーク番組以外で本音を聞き出したい”という構想に対して「ワクワクする企画の入り口」と絶賛されていた。さらに、企画の見届け人としてマヂカルラブリーの出演も決定。収録後には「すごく素敵な番組」と大絶賛していた。松田好花大満足の番組を、ぜひ見届けよう。

